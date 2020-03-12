Ноябрьск. Западно-Сибирский вояж

Дмитрий Койда Дело было в апреле, дело было в Ноябрьске… О своих западно-сибирских приключениях рассказывает тульский путешественник ульский путешественник Дмитрий Койда. Если пропустили начало рассказа, его можно найти по одному клику

Хороший путь не имеет четкого плана, и у этого пути нет определенной цели. Лао Цзы

— Поздно вечером мы приехали из Сургута в Ноябрьск. Первую ночь мы провели на окраине города в отеле «Белая гора».

Утром я выглянул в окно и изумился сугробу, который достигал второго этажа. Ничего себе, апрель!

Мы позавтракали и не большой, но дружной компанией пошли гулять по городу.

В моих представлениях именно так выглядят многие сибирские города.

Контраст с Сургутом был поразительный. В Ноябрьске, ослепляя объектив фотоаппарата и мои глаза, светило яркое солнце, повсюду лежали горы белоснежных сугробов, температура воздуха -19, Было ощущение, что сейчас не середина весны, а традиционные крещенские морозы в самом разгаре.

Десятки машин засыпаны снегом.

Лично я был очень рад такой погоде и тому, что попал сюда. Настроение характеризовалось одной строчкой Пушкина: «Мороз и солнце; день чудесный!»

Самый атмосферный город из пяти посещённых в этой поездке.

Тут есть всё: настоящее — в лице мужественных людей, живущих в этом замечательном городе, будущее — в виде красивых зданий и предприятий и даже прошлое — отображённое в ряде деталей.

Первым делом мы зашли в величественный храм Архангела Михаила.

Строительство церкви, воскресной школы и других построек началось в 1997 году. Сегодня это одно из самых красивых православных сооружений в ЯНАО.

А это пожарная вышка — наблюдательный пост при пожарной части города, который видно из многих мест.

Рядом находится скульптура, посвящённая труду и подвигу пожарных.

У меня был список и по другим памятникам Ноябрьска. Более всего я хотел увидеть романтичный «Памятник читающей паре». Девизом скульптурной композиции могут служить слова: «Культура, образование, духовность — богатство Ноябрьска — будущее Ямала!».

В непосредственной близости стоят ещё несколько скульптур связанных с литературой. Современный памятник известному немецкому путешественнику и любимому персонажу художественных и мультипликационных фильмов — барону Мюнхгаузену.

Ромео и Джульета. Между ними надпись «Любовью держится и движется жизнь».

Есть памятник посвящённый и самим книгам. Вот Алексей сбивает снежную пыль с одной из них.

Такие географически-любовные изваяния есть во многих городах России. Конечно, все из нас запечатлели себя на фоне красного сердца. Если Роман просто обнял его одной рукой, то Миша решил прыгнуть с постамента и в полёте, расставив ноги врозь, порвал свои штаны в самом интересном месте. Несмотря на это прогулку по городу мы продолжили.

В пятидесяти метрах от сердца стоит величественный памятник «Ямал». Его установили в 2012 году. Автор — ноябрьский скульптор, директор Городского Центра ремёсел Кирилл Никифоров. По его словам, в этом памятнике он постарался объединить всю историю и культуру Ямало-Ненецкого автономного округа. Есть там и мамонты, которые держат ладью, и земной шар, и птица глухарка, и даже нефтяные задвижки.

Нина и Надя постоянно делали селфи. Сделали хорошие кадры, очень много и выложили их в известную соц.сеть. Уверен, их теперь в лицо знает даже Марк Цукерберг:)

На одной из улиц понравился забор на котором висел длинный банер в виде киноплёнки.

На нём фрагментами запечатлена история рождения Ноябрьска и его дальнейшая жизнь.

Пришло время дать вам краткую справочную информацию по городу.

Ноябрьск расположен на Западно-Сибирской равнине, в центральной части Сибирских Увалов, на водоразделе рек Обь и Пур. Занимая выгодное географическое положение у административной границы с Ханты-Мансийским автономным округом, Ноябрьск стал «южными воротами» округа.

Население 107 тысяч человек. Национальный состав ноябрян: русские, украинцы, татары и другие.

Название города происходит от месяца ноябрь, так как строительство посёлка нефтяников развернулось в ноябре 1976 года.

В апреле 1975 года на лёд реки Иту-Яха высадился первый вертолётный десант для начала промышленного освоения Холмогорского месторождения, этот год считается датой основания будущего города.

Зимой 1976 года посёлок Ноябрьский был обозначен на картах проектировщиков, а уже осенью того же года на место будущего посёлка прибыл трудовой десант механизированной колонны № 15 треста «Уралстроймеханизация».

28 апреля 1982 года указом Президиума Верховного Совета РСФСР рабочий посёлок Ноябрьск Пуровского района был преобразован в город Ноябрьск окружного подчинения, в том же году был образован городской отдел народного образования и открыт первый дом культуры «Днепр».

В 1985 году добыча нефти в ноябрьском регионе составила 15 942 тыс. тонн. В 1986 году ноябрьские газовики добыли миллиард кубов голубого топлива.

31 января 1989 года учреждено первое частное предприятие — пивоваренное предприятие «Агой». 12 марта этого же утверждён первый герб города. Ниже на картинке, сегодняшний герб Ноябрьска (утверждён 21 сентября 1999 года).

В 1989 году «Ноябрьскнефтегаз» добыл рекордные 41 170 тыс. тонн нефти.

6—7 августа 1991 года Ноябрьск посетил Президент России Б. Н. Ельцин, а 23—24 июня 1992 года здесь побывал вице-премьер Правительства России В. С. Черномырдин.

2 сентября 2012 года в честь Дня города и Дня работников нефтегазовой промышленности в небе над Ноябрьском состоялось шоу пилотажной группы «Русские Витязи».

28 февраля 2014 года в городе прошёл этап эстафеты паралимпийского огня Сочинской Паралимпиады 2014.

Город находится в природной зоне тайги, окружён многочисленными мелкими озёрами, реками и болотами.

Зимы в Ноябрьске морозные и продолжительные с холодными ветрами, длятся, как правило, с середины октября по середину апреля.

Нашей последней достопримечательностью в Ноябрьске снова стал памятник. На этот раз необычный. Находится он за пределами города в посёлке Ладный на закрытой территории Вынгапуровского линейного производственного управления магистральных газопроводов (КC-1).

Нам повезло, без проблем пустили внутрь. От проходной идти метров 100. Сразу предупредили, что фотографировать можно только в одну сторону, чтобы не попадали объекты инфраструктуры.

Это самый большой памятник комару в России.

Монумент напоминает, что самое страшное в Сибири — не морозы, а комары. Автором оригинальной композиции, выполненной из списанных металлических деталей, стал местный скульптор Валерий Чалый.

Сразу после комара мы выехали из Ноябрьска в сторону города Когалым. Расстояние 121 километр.

Я уже писал в первой части, что мы путешествовали на двух автомобилях. Более комфортной корейской машиной управлял Алексей и Роман, отечественной — Михаил. Только начали движение по трассе и сразу услышали посторонний звук в правой части Нивы. В первый день такого не было.

Машина прокатная, поэтому сильно переживать не стали и поехали дальше. Мы надеялись на богатый опыт водителя и его релаксное отношение ко всему происходящему в этой жизни (это я так завуалировано и мягко написал про сущность Миши).

Километров через пятьдесят я заметил, что начало вибрировать зеркало с пассажирской стороны, да и колёсный шум стал сильнее. После долгих уговоров с моей стороны Миша всё же остановился. Мы увидели, что одно колесо наклонено градусов на 15 в бок. Подъехала вторая машина. Все сошлись на мнении, что так не должно быть. Но Миша ожидаемо для всех сказал, что это не страшно и он спокойно доедет до Когалыма, а там заедем в сервис.

Километров через десять мне уже казалось, что колесо сейчас точно оторвётся и мы улетим в кювет. Мы увидели парковку для дальнобойщиков и снова остановились. Колесо к этому моменту уже начало дымится. Рядом были фуры и подошедшие к нам мужики сделали выводы, что накрылся подшипник. Так же кто-то разглядел отсутствие тормозных колодок.

Было понятно, что на этой машине дальше ехать не получится. Поговорив с прокатной компанией мы оставили Ниву на трассе в 174 км от Сургута. Вечный либерал Миша совсем не грустил по этому поводу. Мне кажется он был даже рад, ведь появился лишний повод обвинить отечественный автопром. За свою большую практику вождения прокатных автомобилей в разных странах мира это была всего лишь его третья русская (советская) машина и что интересно, все они ломались.

Багаж мы перегрузили в Киа и, немного обеспокоенные дальнейшей судьбой, поехали в Когалым.

Через несколько минут я рассмеялся, вспомнив, как до поездки переписывался с Мишей. После того как три человека не смогли принять участие в западно-сибирском туре и нас осталось шестеро я возмущался тем, что ехать втроём в одной машине слишком просторно и скучно. Просил Мишу найти вместо двух маленьких одну большую машину. Но такой возможности не было.

Как говорится, бойся своих желаний. Хотел веселей и вместе — пожалуйста! Шесть человек в небольшом седане. Двое спереди и четверо самых худых сзади.

Если захотел развернуть коленки в сторону, то сделать это можно только синхронно с соседями. А ведь это была только половина пути нашего путешествия. Но, деваться было некуда — в тесноте, да не в обиде мы помчались дальше в славный город Когалым, подаривший нам не менее приятные воспоминания, чем Ноябрьск.

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И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

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