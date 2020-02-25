Сургут. Западно-Сибирский вояж

Дмитрий Койда Посмотрим, как живёт этот динамичный город? Нашим гидом будет тульский путешественник Сургут — один из главных нефтегазовых центров страны, а две сургутские электростанции входят в число самых мощных на планете.ульский путешественник Дмитрий Койда.

Предложение неожиданных путешествий есть урок танцев, преподанный Богом. Курт Воннегут, «Колыбель для кошки»

— Короткая апрельская поездка в Западную Сибирь как раз и стала для меня таким неожиданным путешествием.

Изначально я видел в соц. сети информацию о готовящейся вылазке в Сургут, но даже не рассматривал этот вариант, поскольку толком ничего не знал об этом и других городах в маршруте. Да и сезон был не подходящий.

За две недели до вылета меня что-то подтолкнуло приобрести билет Москва-Сургут. Причём он уже был дороже почти в два раза, чем у ребят, купивших его заблаговременно за 4900 рублей.

Справа герб города.

Сегодня, анализируя ситуацию я понимаю, что на решение подтолкнуло несколько моментов: желание поставить новую точку на карте России, возможность познакомиться с новыми интересными попутчиками и недавно увиденный ироничный сериал «Адаптация» (два сезона). Ну, и немаловажный фактор это транспортные расходы, которые ложатся не на одного человека (как это часто у меня бывает), а на всю группу.

Итак, в 12 часов ночи мы вылетели из аэропорта Внуково авиакомпанией «ЮТэйр» в город Сургут. Расстояние от Москвы по прямой — 2150 км. (по автомобильной дороге — 2900). Полёт занимает чуть больше трёх часов.

Около 6 утра мы уже были на месте. Разница с Москвой плюс 2 часа. Как только вышли из аэропорта, нас сразу удивила погода. Обещали температурный минус, а был небольшой плюс.

Минут через десять пошёл сильный и красивый снег. В течение дальнейшей прогулки наблюдался дождь, а за ним солнце с ясным небом. И всё это в течение нескольких часов. Местные сказали, что вот такая здесь переменчивая погода. В аэропорту нам выдали две прокатные машины: отечественную Chevrolet Niva и KIA Cerato. С этого момента началось наше путешествие.

Группа включала в себя 6 человек: Дмитрий (я), Михаил, Алексей, Роман, Надежда и Нина. К всеобщему сожалению с нами не поехал идейный вдохновитель данной поездки — Николай и почти за день до вылета не смогла присоединится Виктория. Меня это тоже расстроило, ведь помимо Миши я их знал. Со всеми остальными увиделся впервые.

Общий маршрут и две ночи в разных городах были определены заранее. По достопримечательностям ответственного назначили меня. Ну, попросили, получайте!

Кроме интересных памятников и скульптур найти в современных сибирских городах что-то достойное было тяжело (кроме Сургута). Есть, конечно, архитектурные объекты, парки, фонтаны и музеи, но, на одно нужно достаточно времени, а на другое — лето. У нас проблемы были и с тем и другим.

Памятников я на бумажке выписал столько, что можно было написать отдельную заметку по ним. В итоге мы не посетили и половины. В любом случае за 3 дня их было много. Вся группа была удивлена зачем мне столько:)

Первое, что мы увидели на въезде в центр это памятник основателям Сургута. Стоит отметить, что город является одним из старейших сибирских городов. Основан по наказу царя Фёдора Иоанновича, данному 19 февраля 1594 года воеводе князю Фёдору Борятинскому и письменному голове Владимиру Оничкову. Как раз им, плюс безымянному священнику и казаку-плотнику посвящён данный памятник.

Вторым нашим памятником стал масштабный монумент (похожий на знак Макдональдса), посвящённый всем нефтяникам. Спонсор ОАО «Сургутнефтегаз». Композиция монумента представлена пятью 18 метровыми радиально расходящимися струями, которые символизируют фонтан нефти. Для покрытия «струй» был применен специальный материал, который при солнечном свете играет всеми оттенками, присущими западно-сибирской нефти.

Самый высокий элемент монумента — центральная 21-метровая вышка, символизирующая буровую установку. У монумента расположены 11 трехметровых бронзовых скульптур, которые стоят плечом друг к другу — воплощение тех, кто стоял у самых истоков добычи сибирской нефти.

А это мы проехали мимо архитектурного чуда и яркой достопримечательности Сургута — школы изучения иностранных языков, которая внешне очень напоминает знаменитую английскую башню с часами.

После завтрака в кафе TRAVELER’S наша команда поехала по городским скульптурам. Некоторые были в моём списке, часть нашли случайно. Композиция «Гуманоиды».

Всем понравился памятник «Сгущёнка».

Аналогичный есть в Екатеринбурге и Рогачеве. Это наш попутчик — чёрт выпрыгивает из табакерки:)

Мне очень хотелось найти и увидеть скульптуру худенькой девушки с чемоданчиком, в халате и зимних ботинках спешащей на вызов к больному.

Это первый в России памятник современной медсестре.

Деньги на изготовление 600-килограммовой медсестры собирали сотрудники травматологического центра перед входом которого стоит скульптура.

После некоторых поисков мы нашли странный памятник в виде смеющейся рыбы на спине которой восседает русалка с ушанкой на голове.

Сегодня я выяснил, что автором статуи «Улыбка» стал скульптор Олег Дергачёв. На постаменте он выбил слова легенды города. Она гласит, что когда-то в Сургуте жила весёлая улыбчивая рыба. Она развлекала и смешила всех жителей реки, а её подруга русалка пересказывала все анекдоты людям, распространяя хорошее настроение не только под водой, но и на суше. Похожее изваяние стоит в городе Львов.

Этот памятник первым за эти дни повлиял на нашу программу. Оказалось, что он стоит возле краеведческого музея. Решили зайти погреться и заодно осмотреть все 3 этажа. Вполне достойный музей с хорошей археологической и другими коллекциями.

Пару человек из группы надолго задержались на 1-ом этаже. Здесь работала временная выставка «Комиссар исчезает». Действительно интересно. Правда, сотрудница музея удивилась, что мы почти все из Москвы. Оттуда экспозицию как раз и привезли (Государственный музей истории ГУЛАГа). Так часто бывает, что достопримечательности рядом с домом откладываешь на потом.

Выставка основана на фотоматериалах из личной коллекции известного английского коллекционера, фотографа и дизайнера Дэвида Кинга и охватывает историю нашей страны с 1917 до середины 1950-х годов.

Экспозиция рассказывает о фальсификации истории России в фотографиях и искусстве в сталинскую эпоху. Она представляет прошлое страны через призму фотографий известных людей и их позднейших искаженных и отретушированных копий, позволяет взглянуть на двойную реальность сталинской эпохи.

Сразу после музея по «мосту Разлуки» мы пришли в ещё одно музейное место.

Жаль, но в Сургуте, ведущем свою историю с XVI века, не сохранилось ни одного старинного храма, хотя в начале XX века город имел две церкви и три часовни.

В начале XX века в Сургуте была знаменитая на всю Западную Сибирь Свято-Троицкая церковь. Но с приходом к власти большевиков, церковь была заброшена, переделана в клуб и через 3 года полностью снесена. Посмотреть на воссозданную архитектуру города можно в историко-культурном центре «Старый Сургут».

Этот комплекс находится в центре города, на берегу реки Сайма. К историко-этнографическому центру относится территория, на которой построены 14 домов, копирующих исторические деревянные городские постройки. Когда-то эти дома находились в разных частях Сургута, а сегодня по ним можно сделать вывод о том, как выглядел город к началу 20 века.

Прекрасный храм всех святых с несколькими ярусами и притвором — наиболее заметная постройка. Он был создан в 2001 г. и отражает традиции исконной северной русской церковной архитектуры. Проект храма был удостоен премии «Архитектура и градостроительство».

Здание стоит почти там же, где ранее можно было увидеть церковь Рождества Богородицы. Сегодня это единственная деревянная церковь Сургута, и она выполняет свои прямые функции. Здесь проходят праздничные службы, а в одном из помещений — и выставки, связанные с духовными ценностями Сибири, иконописью и наследием православной культуры.

«Старый Сургут» — интересное место и достойное посещения. Тут можно взять экскурсовода и зайти во все тематические домики. Летом намного красивее. На детальный осмотр нужно не менее 2−3 часов.

Перед входом стоит памятник чёрному лису. Он — гербовый символ и покровитель города. По легенде лис был красный. И не лис вовсе, а перевоплощенный небесный всадник, спустившийся в таком обличии на землю и после пожара почерневший. Отливали бронзовую фигуру в Международном центре культуры и искусства в Санкт-Петербурге, а в Сургут доставили самолетом.

Сам город, несмотря на капризную сырую погоду, понравился.

Благоустроенные жилые дома. Ситуация даже лучше, чем у нас в Туле под боком у Москвы.

Много новых зданий.

А ведь раньше о нём у меня было совсем другое представление.

Население Сургута — 350 тысяч человек.

Это один из немногих российских региональных городов, превосходящих административный центр своего субъекта федерации как по численности населения, так и по промышленному, экономическому и туристическому значению.

В Сургуте работают одни из самых мощных электростанций мира ГРЭС-1 и ГРЭС-2.

Перед тем как покинуть славный город мы поехали к главной технологической достопримечательности не только Сургута, но и всей страны.

Югорский (Сургутский) мост — висячий вантовый мост через реку Обь, один из самых длинных мостов в Сибири. Общая длина 2110 метров. Открытие состоялось в 2000 году.

Так же мост является крупнейшим в мире, у которого центральный пролёт (составляющий 408 м) поддерживается одним пилоном, высота которого 150 м. Это занесено в книгу рекордов Гиннеса, как мост с самым большим центральным пролётом, который поддерживает один пилон.

Рядом находится музей, посвящённый строителям, конструкциям и т. д. Там же находится главный «ключ открытия» моста. На фото техника, которая использовалась при сооружении Югорского моста.

Обязательно посетите это место. Расстояние от Сургута, если ехать в сторону Нефтеюганска, составляет чуть более 10 километров.

В 16:00 по местному времени мы покинули город Сургут.

Нам предстояла дорога длиною 312 километров.

В России вроде везде дороги одинаковые, но всё же здесь были отличия. Расстояние до городов большие, поэтому часто встречаются вот такие предупреждающие щиты для водителей.

За четыре часа был указатель только на один город — Когалым. Ни деревень, ни сёл, только таблички с надписью Куст. Этим термином обозначают группу скважин, расположенных на небольшой территории.

Кустовое бурение применяется в труднодоступных местах, на болотистой местности. Буровую установку ставят на рельсы, бурят одну скважину, потом передвигают на 8−12 метров и бурят следующую и т. д.

Минимальное число скважин в кусте — 2. В основном, на нефтяных промыслах России группируют до 16−24 скважин/куст, но есть отдельные кусты, состоящие из 30 и более скважин.

Очень удивил мираж на дороге. Я всегда думал, что такое явление бывает только в жаркий период. Оказывается можно наблюдать и при холоде. Видите на асфальте мокрые полосы? Как только мы к ним подъезжали они исчезали прямо на глазах. Самое поразительное, что в несуществующей воде отражается свет фар.

Чем ближе мы подъезжали к финальной точке первого дня, тем романтичнее выглядела дорога. С обеих сторон замёрзшие болота покрытые снегом.

Машины в основном только грузовые. Это ещё территория Ханты-Мансийского автономного округа.

Когда выходили на улицу, то понимали и ощущали всем телом, что мы в Западной Сибири. Температура была минус 15 градусов мороза.

Ровно в 20:00 мы добрались до Ямало-Ненецкого автономного округа и его второго по численности населения города Ноябрьск.

День закончился красивым закатом. Следующие сутки были более насыщенными, интересными и приключенческими.

Продолжение следует.

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