Несколько часов в Лиссабоне

Сергей Рубцов Территориальные границы многих стран закрыты, авиарейсы отменены, путешествия перешли в разряд виртуальных, на планете карантин... Но это всё временно, никто не запрещает нам мечтать и строить планы на будущее! Предлагаем отправиться в солнечный Лиссабон вместе с тульским путешественником Сергеем Рубцовым . Всем солнца, добра и здоровья!

— У меня так бывает, что я оказываюсь в каком-то месте всего на несколько часов, во время которых стараюсь максимально посмотреть это место и решить для себя, стоит ли сюда возвращать для полноценного путешествия. В этот раз такой точкой оказалась Португалии, а вернее — Лиссабон.

В Лиссабоне я оказался по своей излюбленной схеме со «странными» стыковками, если вы хоть немного разбираетесь в географии, то должны понимать, что это не самый удобный для стыковок город, особенно если лететь из Европы. Но мне попался выгодный вариант с 13-часовой дневной стыковкой при перелете Париж-Москва авиакомпанией Air Portugal. Да, все верно, я летел из Парижа в Москву через Португалию ??

От аэропорта до центра города можно удобно добраться прямо на метро, которое мне запомнилось двумя вещами, во-первых, своими знаменитыми рисунками на стенах:

Здесь с этим вообще все отлично, можно отдельный большой репортаж только по ним сделать:

Вторым интересными для меня моментом лиссабонского метро оказались обозначение линий, это очень мило:

Не рисунки, но тоже занятно.

Забросив свой рюкзак в автоматические камеры хранения возле вокзала Росиу, я отправился в сторону парка Эдуарда VII. Можно было начать осмотр города и от вокзала, но я решил, что она там закончится.

Именно это место было выбрано мной по той причине, что я второй раз в своей жизни решил воспользоваться автобусами CitySightSeeing, который стартуют именно здесь (предыдущий раз я так делал в своей самой первой самостоятельной поездке в Будапешт).

Обычно я предпочитаю гулять самостоятельно, но тут некоторые интересующие меня объекты находились довольно далеко, поэтому я решил выбрать «красный» туристический маршрут одного из местных операторов.

В общем, купив билет, мчим по улицам Лиссабона:

Мимо проносятся разукрашенные граффити дома:

Лиса, если всмотреться в ее детали, особенно прекрасна:

Арена для боя быков, кстати, они проходят по четвергам, а билеты на официальном сайте стоят от 7,5 до 40 евро.

Арка де Сан-Бенту на площади Испании:

Базилика-да-Эштрела, которую построила первая правящая королева Португалии Мария I, там же сейчас находится ее могила:

Знаменитый Мост 25 апреля из Лиссабона в Алмаду, который проходит над рекой Тахо (или Тежу, везде пишут по-разному), недалеко от этого место она впадает в Атлантический океан.

Именно так я представлял себе знаменитые Золотые ворота в Сан-Франциско, хотя там еще и не был. Правда считается, что лиссабонский мост больше похож на Бэй-Бридж, который соединяет Сан-Франциско и Окленд. Оба моста строила одна и та же компания.

Кстати, на другой стороне стоит 28 метровая статуя Христа, которая своей позой напоминает знаменитую скульптуру, возвышающуюся над Рио, только бразильская на 10 метров выше.

Монастырский комплекс Жеронимуш:

Он является одним из самых грандиозных памятников португальского зодчества, который включен в список ЮНЕСКО, поэтому всем любителям архитектуру настоятельно рекомендую туда попасть, в деталях он прекрасен.

В его стенах погребены множество известных людей, включая мореплавателя Васко да Гама (его имя встречается тут часто). Неудивительно, что именно здесь располагается местный Морской музей.

Совсем недалеко находится башня Торри-ди-Белен, которую построили в честь открытия Васко да Гама морского пути в Индию:

Почему-то именно тут продают вино на разлив, причем в стеклянных бокалах, можно ходить и любоваться видом:

Недалеко от башни стоит памятник в виде биплана, который установлен в честь первого перелета из Лиссабона в Рио-де-Жанейро. Звучит вроде неплохо, если не вдаваться в детали данного путешествия, а там целая эпопея в в 2,5 месяца. Если кратко, то подобные самолеты не могут без пересадок преодолеть такие расстояния, поэтому был разработан маршрут с остановками на островах и дозаправкой. Также у летчиков был корабль сопровождения, без которого они точно ничего бы не сделали. Даже сейчас это звучит не очень, но в итоге там вышло еще интереснее. Пролетев большую часть пути, их самолет потерпел крушение, на чем вроде бы должно было все закончиться, но не тут-то было, им просто прислали новый самолет и сказали, продолжайте. Однако этот самолет тоже сломался. В итоге появился третий биплан, на котором они уже наконец-то добрались до Рио. В целом, никого не смутило все происходящее и летчики стали национальными героями, даже вот памятник поставили.

Хотя мне больше понравился вот такой клювокрыл из тук-тука, который находится неподалеку:

Небольшой маяк на берегу, сзади виднеется уже упомянутый мост и памятник первооткрывателям, к последнему мы и направляемся:

Памятник первооткрывателями посвящен португальским деятелям эпохи Великих географических открытий. Каждая фигура — это отдельная и конкретная личность, большинство из которых мне не известны:

Во главе всей этой прецессии стоит фигура Генриха Мореплавателя, который являлся организатор многих португальских морских экспедиций, хотя сам, не смотря на такое имя, в подобных экспедициях не участвовал:

Здание рынка Рибейра, если бы я был здесь больше времени, то обязательно прикупил бы здесь каких-нибудь морепродуктов.

Закончив автобусный маршрут, который позволяет посмотреть основные «визитные карточки» города, я отправился гулять по Лиссабону пешком, все-таки любой европейских город прекрасен в первую очередь не через окно автобуса.

Как только попадаешь в глубину улиц, город стразу становиться уютным и очень атмосферным:

Знаменитый 28 трамвай Лиссибона давно стал настоящий символом города:

Мне напомнил знаменитый трамвай в Стамбуле, хотя там — это чисто туристическая тема, а тут все-таки больше общественный транспорт.

Я ничего не имею против граффити в городах, но только не в случае с этими прекрасными вагончиками:

Продолжаем нашу прогулку по лиссабонским улочкам.

Памятник Луишу де Камоэнсу на одноимённой площади, он считается одним крупнейших представитель португальской литературы.

Просто католический храм рядом:

Еще немного уличного творчества:

На многих домах можно видеть не только современные художества, но и знаменитые португальский изразцы, которые тут именуются азулежу, и они тоже давно являются одним из символов и неотъемлемой частью данного города:

Не везде они представляют собой прекрасные картины, иногда это просто плитка на фасаде:

Одним из самых необычных и интересных объектов в Лиссабоне для меня оказался их знамениты чугунный лифт-подъемник, построенные еще в начале 20-го века, с помощью которого можно добраться из нижней части города до площади Карму. Первоначально он служил для помощи пожилым людям, чтобы они не преодолевали разницу высот самостоятельно, сейчас же это больше туристическое развлечение. Проще пройти это расстояние пешком, чем отстоять туда очередь.

Здесь уже очень туристический район, и чем ближе наступление вечера и менее жарко становится на улице, тем больше народу становится на улицах и местных кафешках.

На этом у меня, наверное, все, потому что солнце к этому моменту скрылось за горизонтом, поэтому я убрал камеру и просто гулял дальше по улице, не щелкая камерой во все стороны.

В качестве завершения, могу сказать, что, разумеется, такой формат знакомства с городом (а в моем случае в целой страной) за 1 день не позволяет его полностью посмотреть и получить от него удовольствие, зато это позволяет решить для себя хочешь ли ты сюда полноценно приехать потом или нет. Я так когда-то знакомился со Стамбулом, куда потом прилетал уже специально, также и здесь, всего за несколько часов я понял, что мне тут нравится и есть смысл прилететь в Португалию на полноценную поездку по ее городам. Поэтому я буду продолжать с удовольствием путешествовать со стыковками, которые без лишних затрат, позволяют мне увидеть мир чуть шире.

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