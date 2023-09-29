Фотосессии в осенней листве: чем они вредны для здоровья? Рассказывает эксперт

Золотая осень — живописное время, когда дети играют с листвой, а взрослые — проводят фотосессии. Какие риски для здоровья могут скрываться в опавшей листве? Как себя обезопасить при сборе осеннего букета? — об этом рассказала Татьяна Немальцева, врач-педиатр.

— Можно ли играть с опавшей сухой листвой и проводить фотосессии?

— Взаимодействие с сухими опавшими листьями — будь то фотосессия, или игры у детей, может иметь негативные последствия для здоровья.

Опавшая листва является благоприятной средой для развития плесневых грибов. Плесневые грибы в свою очередь выделяют микотоксины, которые могут нанести существенный вред здоровью человека.

Например, плесневые грибки рода Aspergillus становятся причиной такого инфекционного заболевания, как аспергиллез. Также споры плесневых грибов являются сильными аллергенами и могут навредить здоровью людей с заболеваниями органов дыхания (например, бронхиальная астма, поллиноз).

Кроме того, на опавших листьях оседают пыль и грязь, шерсть и экскременты животных — собак, кошек, крыс и мышей, все это может спровоцировать аллергическую реакцию, конъюнктивит, дерматит и пр.

Поделки из листьев действительно развивают мелкую моторику, но важно учитывать, что в текущий период у детей часто обостряются аллергические реакции, и дети, у которых есть предрасположенность к аллергии, могут быть подвержены негативным последствиям при игре с листвой.

Симптомы аллергической реакции могут проявиться не только при нахождении непосредственно в парке или в лесу. Иногда пациенты отмечают появление кашля или усиления заложенности носа спустя пару часов и появление их уже дома.

Симптомы заложенности носа, ощущения заложенности в груди и дискомфорта могут сохраняться до нескольких дней.

Помимо опасностей со стороны аллергических реакций, стоит учесть, что в листве могут быть осколки, проволоки и прочий мусор, который может нанести травму. Любая даже незначительная рана несет риск попадания бактерии, которая вызывает столбняк. В обязательном порядке стоит вспомнить свой прививочный статус и если поранились, обратитесь за медицинской помощью для проведения иммунизации против этой инфекции. Помимо этого, необходимо провести обработку раны, чтобы минимизировать риск воспаления и гнойной инфекции.

- Как избежать последствий?

- Во время прогулки или при планировании фотосьемки необходимо соблюдать меры личной гигиены. Если же аллергии нет, то после взаимодействия с листвой, необходимо тщательно вымыть руки, а до этого — не трогать лицо.

Если человек уже страдает от аллергии, в первую очередь, если имеются симптомы бронхиальной астмы, то стоит иметь с собой средства неотложной помощи. Пациентам с аллергическим ринитом, в первую очередь тем, кто уже замечал ранее, что происходит усиление заложенности носа в сырую влажную погоду, особенно если тепло, или в сырых плохо вентилируемых помещениях, рекомендуется использовать антигистаминные препараты.

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