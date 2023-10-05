Прогревать запрещено: что категорически нельзя делать при гайморите?

Даже обычный насморк при неправильном лечении или его отсутствии может привести к серьезным последствиям, одно из которых – гайморит. О том, как заподозрить осложнения насморка в виде гайморита, что может стать причиной заболевания и каких действий лучше избегать – рассказала Татьяна Тарадеева, врач-терапевт ИНВИТРО-Приволжье.



Что представляет собой гайморит?

Гайморит – заболевание, которое сопровождается воспалением слизистой оболочки верхнечелюстных (гайморовых) пазух. Функция гайморовых пазух заключается в том, чтобы кондиционировать и фильтровать воздух, поступающий в полость носа.

Как можно заболеть гайморитом?

Основной причиной развития воспаления гайморовых пазух являются вирусы и бактерии: риновирусы, аденовирусы, вирусы гриппа, стрептококк, пневмококк, гемофильная и синегнойная палочки, стафилококк, реже – хламидии, микоплазмы, грибки. Помимо этих возбудителей, причиной заболевания может стать аллергия, из-за которой отек слизистой оболочки и образующиеся при длительном течении патологии полипы не пропускают воздух в пазухи и задерживают в полости пазух скопившуюся слизь. Также к высокому риску развития гайморита относятся анатомические приобретенные и врожденные особенности: искривленная носовая перегородка или нестандартное строение пазух, а также воспаление аденоида – глоточной миндалины. Кроме того, из-за близкого расположения гайморовых пазух к верхнему ряду зубов, очагом гайморита может быть кариес или другая зубная патология.

Как распознать гайморит? Когда пора к врачу?

Заподозрить наличие гайморита можно, если в течение 7-10 дней от момента появления насморка сохраняются заложенность носа, головная боль, повышенная температура тела.

Признаком воспаления верхнечелюстных пазух может быть изменение тембра голоса, когда человек начинает «гнусавить». Более интенсивно проявляется отек слизистой носа, затруднение дыхания, появляются гнойные выделения из носа, тяжесть и боль в области глазниц, лба и затылка, снижается обоняние. При всех этих симптомах необходимо обратиться к врачу-оториноларингологу (ЛОР-врачу), который после сбора анамнеза и осмотра может поставить предположительный диагноз и направить на инструментальное и лабораторное обследование, чтобы лечение было максимально эффективным.

Что категорически нельзя делать при гайморите?

В первую очередь нельзя заниматься самолечением и делать следующее:

прогревать пазухи носа, так как это может усиливать процесс образования гноя – дышать над паром сваренного картофеля, прикладывать мешочки с вареными горячими яйцами или солью;

смазывать и промывать слизистую носа травяными маслами и отварами – это может вызвать аллергическую реакцию;

промывать нос без рекомендации и инструкции от врача – так гной может попасть в слуховую (евстахиеву) трубу, что может привести к развитию евстахиита и отита;

использовать капли на основе цикламена, вызывающие обильное слизетечение, но не помогающие выводить содержимое гайморовых пазух.

Существует ли хронический гайморит и что это такое?

Хронический гайморит – это заболевание, при котором воспаление слизистой гайморовых пазух длится от 12 недель и более. При отсутствии лечения острый гайморит может перейти в хроническую форму. Частые ОРВИ, риниты, хронические тонзиллиты, фарингиты и кариес повышают вероятность развития хронического гайморита.

Какие последствия могут быть у гайморита при неправильном/несвоевременном лечении?

В первую очередь поражаются органы, которые находятся вблизи носовых пазух. Но в некоторых случаях воспалительный процесс может распространяться в другие органы, приводя к тяжелым последствиям: поражению головного мозга – менингиту, энцефалиту, сепсису, сердечным заболеваниям – миокардиту, поражению почек – нефриту и др.

Как лечится гайморит? Есть ли меры профилактики?

Лечение зависит от вида патологии, тяжести состояния, возраста пациента и других факторов. Терапия, как правило, назначается комплексная: борьба с инфекцией, улучшение оттока слизи и устранение воспалительного процесса. Для подавления инфекции могут быть назначены антибактериальные, противовоспалительные и антигистаминные препараты. В более тяжелых случаях применяются пункционное лечение или хирургическое вмешательство. Самая важная профилактическая мера – полное излечение ринита и своевременное обращение к врачу-терапевту или ЛОР-врачу при затяжном насморке.

Общие меры профилактики:

Гигиена полости рта, лечение кариеса и болезней десен.

Подбор препаратов для профилактики гайморита людям с аллергией (поллиноз или бытовая круглогодичная аллергия).

Правильное питание и соблюдение режима дня для поддержания иммунитета.

Использование капель от насморка исключительно по назначению врача и в соответствии с инструкцией.

Поддержание водного баланса для увлажнения слизистых.



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