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Как сделать, чтобы прививка от гриппа сработала

Как сделать, чтобы прививка от гриппа сработала

Ежегодная кампания по вакцинации против гриппа идет во всех регионах страны. Кому желательно вакцинироваться и какие есть противопоказания? Насколько вакцина снижает риски заболеть? И каким будет новый сезон гриппа? – на эти и другие вопросы ответил Андрей Поздняков, к.м.н., врач-инфекционист, главный врач ИНВИТРО-Сибирь.

Какой прогноз делают специалисты на сезон гриппа 2023?

Первая волна в России ожидается в конце октября – начале ноября, в зависимости от региона. Многое будет зависеть от температур за бортом. Холодная погода замедляет распространение вируса гриппа. Но синоптики обещают достаточно высокие для межсезонья температуры и теплую зиму. На этом фоне можно говорить, что ситуация с гриппом будет достаточно тяжелой.

Есть мнение, что прививаться от гриппа бессмысленно, так как вирус все время мутирует и вакцина не эффективна, так ли это?

Грипп – это РНК-содержащий вирус, он быстро мутирует и без четкого понимание штамма, который будет циркулировать, противопоставить заболеванию было бы нечего. Вакцина против гриппа регулярно меняется, точнее меняются штаммы, которые в нее входят. По всему миру есть специальные лаборатории, которые наблюдают за циркулирующими штаммами гриппа, анализируют их в предыдущий сезон и межсезонье. На основе собранных данных строится прогноз о том, какой штамм будет превалировать в грядущем эпидсезоне. Этот прогноз рассылается производителям вакцин. В соответствии с полученными данными они каждый год модифицируют свои вакцины. Без этого процесса прививка от гриппа действительно была бы бессмысленной.

Кому важно сделать прививку от гриппа и кому ее делать нельзя?

Основное показание для прививки – контакты с другими людьми. То есть фактически вакцинироваться нужно почти всем. Если обратиться к национальному календарю прививок, то в него включены дети от 6 месяцев, школьники и т.д. В группах особого риска находятся больные с тяжелой фоновой коморбидной паталогией, беременные и пожилые люди. Таким людям болеть гриппом категорически не нужно.

Абсолютное противопоказание – это аллергическая реакция на предшествующую вакцинацию от гриппа. Как правило, это аллергия на куриный белок, который входит в состав вакцин. В подобной ситуации делать прививку нельзя. Также нельзя вакцинироваться в инфекционном или лихорадочном состоянии. После них обязателен медотвод от прививки на 2-4 недели, в зависимости от тяжести течения заболевания.

К относительным противопоказаниям можно отнести онкологические и аутоимунные заболевания. При их наличии окончательное решение о вакцинации принимает лечащий врач.

Когда лучше вакцинироваться и как правильно подготовиться к прививке?

Главное условие – не быть больным и выдержать положенную паузу, если какое-то время назад перенес респираторное заболевание. После вакцинации в течение 3-4 дней необходимо соблюдать режим дня, полноценно питаться и спасть не менее 8 часов. Также же рекомендовано исключить контакты с инфицированными людьми.

Сроки вакцинации действительно важны и желательно вакцинироваться за 2 недели до предстоящего подъема заболеваемости. К его началу иммунная система уже должна быть простимулирована. То есть, если мы говорим, что первая волна гриппа придется на конец октября, то оптимальное время для вакцинации – начало этого месяца.

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вчера, в 16:50 0
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