Режим ЧС и форс-мажор: нужно ли платить по кредитам?



Евгений Черников.

В сети последние пару недель часто можно встретить такую идею: власти России специально не вводят режим ЧС, заменяя этот режим на некую вымышленную самоизоляцию, потому как в случае чрезвычайной ситуации (далее цитирую частично дословно) «государство объявляет форс-мажор и все договоры, в том числе и ипотечные, теряют силу, гарантом исполнения договоров становится государство и берет на себя все издержки…».

В общем, идея этой конспирологической версии стара как мир: власть придумала хитрую схему, чтобы нас ограбить и не давать положенного. Не имело бы смысла рассматривать эту идею всерьез, мало ли что в интернете написано. Однако подобного рода мысли стали проскальзывать в заявлениях людей, на мой взгляд, весьма разумных, конструктивных и не склонных к популизму. Потому пришлось разобраться в вопросе.

Итак, на территории РФ действует федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Этот закон, действительно, предусматривает введение режима ЧС, но в то же время, как альтернативу, закон предлагает введение режима повышенной готовности.

Таким образом, обращаем внимание, режим повышенной готовности – это вполне легальный термин, применяемый в соответствии с законодательством. Суть режима повышенной готовности, если упростить: это такой очень мягкий режим ЧС, то есть, в общем, чрезвычайная ситуация уже есть, но экстраординарные меры еще не принимаются. Закон не дает четкого разграничения двум этим понятиям. Но важно, что режим повышенной готовности тоже вводится при наличии чрезвычайной ситуации. В Тульской области, в Москве и в большинстве других регионов введен именно режим повышенной готовности. То есть власти признают наличие чрезвычайной ситуации и действуют в рамках закона.

При этом в упомянутом законе нет ни слова о том, что в случае введения режима чрезвычайной ситуации каким-то образом отменяются обязательства граждан. Также в законе отсутствуют положения о какой-либо специальной материальной помощи гражданам от государства. Да, при режиме чрезвычайной ситуации компенсации подлежит ущерб, причиненный гражданам в процессе ликвидации чрезвычайной ситуации.

Кроме того, действительно, государство обязано компенсировать ущерб, причиненный здоровью и имуществу вследствие чрезвычайной ситуации.

Но все это не касается просто материальной помощи в связи с тяжелой экономической ситуацией. И нет ни малейших законных оснований считать, что в случае объявленного режима ЧС граждане могли бы не платить кредиты, а государство должно было бы погасить банкам эту задолженность.

Во всех рассуждениях про «вожделенный режим ЧС» имеется ссылка на то, что будет «объявлен форс-мажор». Но дело в том, что форс-мажор уже и так объявлен. Например, в Тульской области – указом губернатора Тульской области №21 от 03.04.2020 г., в Москве то же самое указано в соответствующем распоряжении мэра Москвы.

То есть форс-мажорные обстоятельства, или обстоятельства непреодолимой силы, уже имеются, и они подтверждены на нормативном уровне.

Однако это никак не спасает граждан от уплаты кредитов.

Форс-мажор – это действительно обстоятельства, исключающие или изменяющие исполнение обязательства по договору, то есть, иными словами, это когда обязательство можно не исполнять и за это никакой ответственности не будет.

Но для того чтобы в рамках договора применить форс-мажор, нужно, чтобы именно сами эти форс-мажорные обстоятельства непосредственно препятствовали исполнению обязательств. Например, поставщик должен поставить товар по договору в другой город, а въехать в город он не может в связи с введенными ограничениями. Это будет форс-мажор. Или организатор обязался провести ряд публичных лекций, но поскольку публичные мероприятия не проводятся, исполнение этого обязательства невозможно. И это тоже форс-мажор.

А вот общее ухудшение экономической ситуации, потеря дохода, увольнение с работы – увы, это не может стать причиной неисполнения обязательства, ведь все эти события непосредственно не связаны с эпидемией и могли бы произойти и в любых других обстоятельствах.

Таким образом, как бы нам этого ни хотелось, списания долгов не произойдет и не могло произойти.

И, наверное, это хорошо, потому что если кто-то не платит долги, то значит, кто-то эти долги не получает. А режим чрезвычайной ситуации – это не волшебная палочка, освобождающая от обязательств, а достаточно жесткий институт, напротив, позволяющий очень серьезно ограничить права граждан, в том числе и имущественные права. Так что, может, это не так плохо, что режим чрезвычайной ситуации пока еще не введен.