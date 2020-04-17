Коронавирус и трудовое право: мы в ответе за тех, кого взяли на работу



Евгений Черников.



Консультационная практика периода эпидемии показывает, что увы, огромное количество работодателей начали решать свои проблемы путем нарушения трудовых прав своих работников.

Причем, к сожалению, часто видно, что работодатели даже не попытались договориться и в принципе поговорить с работниками, урегулировав все возникшие сложности (а сложности у бизнеса возникли, это ясно) в правовом поле. Часто вместо этого работников просто отправляют в «простой» или даже просто не платят или сокращают заработную плату. Ни в коем случае не спешу осуждать бизнесменов, понятно, что, возможно, денег у компании просто нет, потому и платить не чем. Однако, как мне кажется, необходимо напомнить об ответственности за нарушение трудового законодательства, особенно в области оплаты труда.

Итак.

Еще раз напомню: изменять условия трудового договора в одностороннем порядке невозможно. Нельзя понизить заработную плату, перенести произвольно дату ее выплаты, отказаться от оплаты в связи с тем, что работы нет. Все это возможно только по соглашению с работником.

За нарушение указанных норм предусмотрена весьма существенная ответственность:

Работник, которому не выплатили заработную плату, вправе взыскать ее в судебном порядке, кроме того, работник будет вправе требовать неустойку в законном порядке. Да, неустойка небольшая, но зато за каждый день просрочки.

кроме того, работник будет вправе требовать неустойку в законном порядке. Да, неустойка небольшая, но зато за каждый день просрочки. Предусмотрена административная ответственность за невыплату или за задержку выплаты заработной платы, как для организации, так и для руководителя организации. Штраф на организацию составит от 30 000 до 50 000 рублей, а при повторном нарушении - от 50 000 до 100 000 рублей. И одновременно для должностного лица (руководителя) штраф может составить от 10 000 до 20 000 рублей, а при повторном нарушении от 20 000 до 30 000 рублей.

Суммы кажутся незначительными, но если не выплатить заработную плату сразу нескольким сотрудникам, суммы штрафов, в том числе и лично для руководителя, могут показаться уже очень неприятными, особенно с учетом, что невыплата второму сотруднику заработной платы — это уже повторное нарушение.

Кроме того, предусмотрена и уголовная ответственность для руководителя в случае невыплаты заработной платы. Правда, преступлением будет считаться только умышленная невыплата, в течение 2 месяцев или неполная выплата в течение 3 месяцев, при наличии корыстного или иного личного мотива. Наказания, как обычно это бывает в уголовном праве, могут быть разными, например, это штрафы от 100 тыс. до 500 тыс. рублей или даже лишение свободы на срок до 3 лет.

А несут ли учредители организации ответственность в связи с невыплатой заработной платы, если эти учредители не являются директорами? Ведь часто именно от них зависит решение: платить или не платить. Учредитель по закону не несет ответственности по обязательствам юридического лица в обычной ситуации.

Но в случае банкротства общества с ограниченной ответственностью, на учредителя может быть возложена субсидиарная ответственность по долгам организации, в том числе и по зарплатным долгам. Кстати, на руководителя также в случае банкротства такая ответственность может быть возложена.

Таким образом, необходимо констатировать: не платить заработную плату — весьма и весьма проблемно. Есть ли выход для бизнеса? Ведь действительно в нынешние времена денег для выплат может просто не быть.

Ответ — необходимо договариваться сотрудниками. В принципе, одна из больших проблем российских трудовых отношений — это то, что грамотный диалог и медиацию в отношениях с сотрудниками никто не ведет. А вести ее необходимо. Ну и конечно, необходимо применять богатый юридический арсенал, для того, чтобы добиться нужного компромисса и юридически закрепить его. Так что при грамотном юридическом обеспечении множество проблем в отношениях с работниками можно эффективно разрешить.