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Губернатор: В некоторых больницах комбинезоны стирают по пять раз, не хватает масок, а их у нас полно на складе. Безобразие!

Губернатор: В некоторых больницах комбинезоны стирают по пять раз, не хватает масок, а их у нас полно на складе. Безобразие!

«Где происходит сбой? На какой-то кладовщице? Медсестре? Надо все наладить, чтобы все работало как часы», – заявил Алексей Дюмин.

На заседании регионального оперштаба Дмитрий Марков, заместитель председателя правительства Тульской области, доложил:
 
- У нас регламентирован обзвон пациентов с COVID-19 раз в три дня согласно приказу Министерства здравоохранения. На сегодняшний момент более 9000 пациентов находятся под данным наблюдением. Данные обзвоны контролируются. Мы выстроили ежедневную информацию, с каких лечебных учреждений идет оперативный рост жалоб. Выезды показали, что надо настраивать внутри лечебного учреждения информационный поток с пациентами. Та же самая ситуация с лицами старше 65 лет, мы выдаем препараты по рецептам на два месяца вперед. Выстроили работу по отдельному потоку «чистая зона» для посещения лечебных учреждений, также волонтеры обзванивают диспансерные группы. Информация о том, в каком учреждении надо усилить работу, присутствует. Уже в течение недели мы проводим эту работу.
 
Некоторые врачи назначили пациентам, находящимся на амбулаторном лечении, один из препаратов от коронавируса для внутривенного введения.
 
- Мы проведем соответствующее служебное расследование, кто выписывал эти препараты, — заявил Марков.
 
Губернатор Алексей Дюмин отметил, что за этот год все устали: граждане, врачи.
 
- Но мы делаем все возможно для того, чтобы разгрузить, помочь, заполнить все необходимые номенклатуры, которые есть. Когда появилась проблематика по лекарственным препаратам, мы договорились и одни из первых в ЦФО получили партию необходимых препаратов, которые пошли как в стационар, так и в аптеки. Отработали все вещи, которые связаны в обеспечением средствами индивидуальной защиты. Продолжаем получать кареты скорой помощи. Мы закупаем за внебюджетные средства все, что необходимо для работы в «красной зоне». Покупаем и покупаем. Но когда доходит информация, что в некоторых медучреждениях комбинезоны стирают по 5−6 раз, не хватает элементарных респираторов, очков, масок, которых у нас полно на складе, это полнейшее безобразие. Где происходит сбой? На какой-то кладовщице? Медсестре? Надо все наладить, чтобы все работало как часы. У нас есть все возможности выйти на Голикову, на Мурашко… Нельзя сидеть на месте и ждать роста телефонных звонков.
Сюжет: Коронавирус
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