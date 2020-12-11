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ГИБДД устроит в Туле массовую проверку водителей на трезвость

ГИБДД устроит в Туле массовую проверку водителей на трезвость

Рейд пройдет в Пролетарском районе.

13 декабря на пересечении улиц Кирова и Кутузова в рамках профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель» сотрудники ГИБДД проведут массовые проверки водителей.

Напомним, за нетрезвую езду нарушителям грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительского удостоверения сроком от 1,5 до 2 лет. При рецидиве водителю грозит уголовное наказание — штраф от 200 до 300 тысяч или до двух лет лишения свободы.

Если вы стали очевидцем или вам достоверно известно о факте пьяного вождения — не оставайтесь равнодушным, сообщите об этом в дежурную часть ГИБДД:

  • дежурная часть ОБ ДПС ГИБДД по г. Туле: 32−45−00, 32−45−02,
  • по Тульской области (М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32−32−53, 32−32−54,
  • горячая линия «Нетрезвый водитель»: 32−38−38,
  • для сообщений в WhatsApp, Viber: 8 (999) 374-36-13.
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 16:33 +2
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