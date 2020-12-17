Павел Фомин, 22 года

Павел Фомин — разносторонняя личность, он называет себя трудоголиком, и для этого есть все причины. Первая и основная его профессия — водопроводчик, а две другие связаны с хобби – работа кальянщиком и профессиональной моделью. Павел никогда не упускает возможности развиваться и работать. А еще он всегда старается выглядеть стильно и уверен, что это возможно даже в спортивных вещах. Оценим его образ?

Следить за Павлом Фоминым можно в его аккаунтах в Instagram и ВКонтакте.

– В магазинах бываю примерно раз в месяц. Это не так много, чтобы называться шопоголиком, но достаточно, чтобы обновлять гардероб. Моя любовь к покупкам особенно сильно проявляется в количестве футболок в моем гардеробе. Футболки считаю основным элементом одежды как у парней, так и у девушек. Люблю разные — оверсайз и «облегашки», как я их называю.

Образ:

Худи — NewYorker,

Штаны — NewYorker,

Кроссовки — Bershka,

Куртка — «Адреналин»,

Сумка — «Адреналин»,

Часы — Xiaomi Mi Band,

Серьга — 585* «Золотой».

Среди предметов моего гардероба больше всего рубашек. Синие, голубые, черные, белые турецкие с запонками и в красно-черную клетку — мне нравится, как они смотрятся в различных сочетаниях.

Приоритетным для мужчины считаю строгий деловой стиль. Представьте красавчика со щетиной и небрежно потрепанными волосами в строгом классическом костюме. Разве не идеальный мужчина?

Отдаю предпочтение бренду Ralph Louren. Мне нравится, что одежда этого бренда классическая, невызывающая, неброская.

Я работаю моделью, но за модой не слежу. Для меня мода — это возможность показать себя, свой внутренний мир, так же как это делают опытные модельеры на показах. А вот чувство стиля, по моему мнению, закладывается с детства, когда каждый выбирает себе вещи по душе. Не думаю, что кто-то стал бы носить неудобную или некрасивую одежду по собственной воле. По тому, как человек одет, можно разглядеть, насколько он скован или, наоборот, открыт для мира.

Не люблю онлайн-шопинг. Не смогу купить вещь, не потрогав и не померив ее. Чаще всего совершаю покупки в «Гостином дворе» и «Макси». Там есть магазины на любой вкус, где всегда можно найти что-то для себя.

При выборе аксессуаров отдаю предпочтение часам. Они отражают настроение и отлично вписываются в любой look, а еще могут показать, что вы цените свое время.

Парфюм для меня – как хобби. Я похож на маньяка из фильма «Парфюмер»: запоминаю большинство ароматов и, наверное, смогу вспомнить каждый момент жизни, если встречу что-то аналогичное. По уши влюблен всего лишь в один аромат – W/END till 12:00 AM бренда Zara. Но достать его сложно, разве что на зарубежном Ebаy.

Самая дорогая вещь в моем гардеробе — футболка из прошлогодней коллекции бренда Limitato, которая была куплена в ЦУМе. Самая неожиданная покупка — плед. Да-да, даже его можно использовать в качестве предмета одежды.

Самый любимый и удобный предмет одежды — худи красного цвета размера оверсайз. Удобно, тепло и смотрится бомбически! По-моему, достаточно, чтобы его полюбить.

В нашем блоге «Уличная мода» наконец-то появились новые лица! Но давайте будем относиться друг к другу с уважением. В комментариях запрещены оскорбления, их мы будем безжалостно удалять. Образ можно критиковать сколько угодно, а вот героя — нет.

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