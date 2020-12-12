«Химки» – «Арсенал»: просто нужно время

Текст Сергея Малютина. Фото пресс-службы "Арсенала".

Уступив в прошлом туре столичному «Динамо», оружейники загнали себя в угол. Следовательно, на встречу со своим бывшим тренером Игорем Черевченко «Арсенал» отправился с одной целью — победить любой ценой. Правда, простой эта задача совсем не выглядела. С приходом Игоря Геннадьевича «Химки» заметно преобразились и в четырех последних встречах одержали три победы. Две из них над «Рубином» и «Краснодаром». Стоит вспомнить и ничью в последнем туре, где «красно-черным» потребовалось четыре минуты, чтобы взять очки у ЦСКА.

Главной звездой нынешних «Химок» без преувеличения является хорошо известный болельщикам Резиуан Мирзов. Оказавшись в подмосковной команде, полузащитник в шести турах успел забить четыре мяча. Однако в этой встрече Резиуан участие принять не смог, всему виной простуда. Отсутствие такого футболиста в составе соперника, наверняка, добавляла нашему тренерскому штабу оптимизма.

На радость Дмитрия Парфенова, перед матчами с прямыми конкурентами заметно сократился список находившихся в лазарете игроков. В обойму вернулись Эванс Кангва, Гиа Григалава, Евгений Луценко, Лука Джорджевич и Сергей Ткачев. Два последних футболиста в матче с «Химками» вышли на поле с первых минут. В целом, стартовый состав, выбранный нашим тренерским штабом, выглядел боевым и был близок к оптимальному.

Встреча началась с настоящего штурма в исполнении нашей команды. На пятой минуте на табло свою фамилию мог увидеть Сергей Ткачев. Ломовицкий сместился в центр, сделал отменный пас на Джорджевича, Лука не стал бить по воротам, а скинул на набегавшего Ткачева. Сергей пробил, но мяч пошел выше ворот.

В следующей атаке момент, чтобы забить, был уже у Джорджевича. Черногорский нападающий влетел в штрафную, пробил в ближний угол, но его выстрел заблокировали защитники.

А вот наши защитники на 12-й минуте не сумели сделать то же самое с Кухарчуком. «Химки» разыграли аут, Кадири не успел за Трошечкиным, тот скинул мяч на Кухарчука, который, выскочив из-за спины Рассказова, открыл счет — 1:0. Вновь наша оборона допустила элементарную ошибку, а «Арсенал» оказался в роли догоняющих.

Сравнять счет туляки должны были на 18-й минуте. Панченко сделал отменный пас на Ломовицкого, Александр пробил, но удар у полузащитника явно не получился. Спустя несколько минут в похожем эпизоде Джорджевич головой пробил точно в руки вратарю.

Ход первого тайма диктовал нам, что туляки обязательно забьют, это просто вопрос времени. Однако у голкипера Лантратова и его команды на этот счет было свое мнение. На 28-й минуте вратарь «Химок» сначала спас команду от удара Панченко, а затем и от выстрела с ближней дистанции Ломовицкого. Причем во втором эпизоде полузащитнику туляков никто не мешал, он без помех пробил в дальний угол, но Лантратов непостижимым образом отразил удар ногой.

Под занавес тайма Парфенову пришлось сделать первую замену. Из-за травмы поле покинул Лука Джорджевич, а его место занял Эванс Кангва.

Заключительные минуты первого тайма получились богатыми на события. Сначала хозяева могли удвоить счет. Глушаков мощно пробил с линии штрафной, Шамов вытащил мяч из-под перекладины.

А затем мы вновь вынуждены были заговорить о судействе. Костадинов врывался в штрафную, где его слегка зацепили защитники, и упал, но судейский свисток промолчал. Однако спустя секунды, дебютировавший в Премьер-лиге арбитр Иван Сиденков, обратился за помощью к VAR. Да, в итоге на многочисленных повторах было видно, что фол на Костадинове вряд ли тянул на одиннадцатиметровый удар. Но тогда вопрос, почему судья VAR Сергей Лапочкин не подсказал своему коллеге, что в эпизоде с игроком «Арсенала» футболист «Химок» откровенно сыграл рукой в собственной штрафной?

После перерыва тренеры сделали по одной перестановке на поле. У туляков вместо Сокола вышел Хагуш, Черевченко в свою очередь выпустил Конате, который заменил Долгова.

Замена наставника «Химок» могла сыграть спустя семь минут после старта второй половины. Шамов ошибся на выходе, Боженов подхватил мяч и пробил, а Конате в падении замкнул. После взятия тульских ворот возникла пауза, вновь потребовалась помощь VAR. Судьи все посмотрели и зафиксировали офсайд у нападающего хозяев.

Свое слово мог сказать и вышедший еще в первом тайме Эванс. Ткачев отдал классный пас в штрафную на замбийца, тот в касание пробил под перекладину, но вновь на высоте был Лантратов.

Оружейники практически весь второй тайм провели в чужой штрафной. Свои шансы забить были у Хагуша, Ломовицкого и Ткачева, но мяч предательски не летел в цель.

На последние десять минут Дмитрий Парфенов решился выпустить Евгения Луценко. С выходом нападающего игра оружейников стала еще острее, но забить так и не удалось, хотя шансы у Евгения на это были. Стоит признать, лучшему нападающему канониров прошлого сезона еще нужно время, чтобы набрать форму.

Финальный штурм ворот «Химок» так и не принес нашей команде результата. «Арсенал» вновь уступает и отстает от подмосковной команды уже на 8 очков.

Можно что угодно говорить про судейство, пенять на невезение, но давайте будем откровенны: Дмитрию Парфенову нужно просто время, чтобы построить свою команду. Он принял «Арсенал», который остался без 11 игроков основного состава. Согласитесь, сложно готовиться к играм, когда ты практически не имеешь выбора, кого поставить в состав. Опять же, регулярно возникает проблема с нападающими. Кстати, после этой встречи из-за повреждения Джорджевича тренеру вновь придется ломать голову, кого ставить в атаку.

Самое главное, сейчас не делать поспешных выводов, нужно просто набраться терпения, выиграть в Волгограде и грамотно подойти к весне на сборах.

«Химки» — «Арсенал» — 1:0



11 декабря. Химки. «Арена Химки». Судьи Иван Сиденков (Санкт-Петербург), Дмитрии Жвакин (Ленинградская область), Денис Березнов (Москва).



Гол: Кухарчук (12, 1:0).



«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Филин, Глушаков, Кухарчук, Трошечкин, Боженов (Логашов, 73), Дядюн, Долгов (Конате, 46).



«Арсенал»: Шамов, Рассказов, Довбня, Кадири, Сокол (Хагуш, 46), Ломовицкий (Луценко, 81), Костадинов, Чаушич (Громыко, 62), Ткачев, Панченко (Хлусевич, 81), Джорджевич (Э.Кангва, 39).



Предупреждения: Сокол (18), Глушаков (46), Тихий (63), Громыко (90), Идову (90).



Удары (в створ): 7 (2) — 17 (5). Угловые: 2 — 9. Голевые моменты: 2 — 3.