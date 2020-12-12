Туляк выставил на продажу 2000-ю купюру за 750 тыс. рублей

В 750 тысяч рублей туляк-владелец купюры номиналом в 2000 рублей оценил ее номер. Объявление о продаже он разместил на «Авито».

аа006666777 – дьявольское число, укрепленное для надежности еще одной шестеркой, в сочетании с джекпотом, а к ним в довесок еще пара «А» и нулей? Может быть у отчаянных коллекционеров купюр, сочетаний цифр на деньгах или просто всяких необычностей есть своя версия прочтения этого номера и определения его ценности.

Владелец же супер-ценной купюры кратко лишь добавил в объявлении: «Звоните, пишите, предлагайте». Возможно, он готов пойти на уступки в цене. Но это не точно.