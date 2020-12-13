Новогодние чудеса: за сутки в Туле не обнаружили ни одного нетрезвого водителя

Сегодня, 13 декабря, сотрудники УГИБДД России по Туле провели профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».

Подобные рейды проводятся на постоянной основе, в рамках которых экипажи ДПС в заранее определенных местах останавливают все транспортные средства, при этом сотрудники ГИБДД, по визуальным признакам, оценивают состояние водителей.

Сегодня, в ходе проведения профилактического мероприятия, не было выявлено ни одного нетрезвого водителя.