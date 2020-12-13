Новогодние чудеса: за сутки в Туле не обнаружили ни одного нетрезвого водителя
Бывает же.
Сегодня, 13 декабря, сотрудники УГИБДД России по Туле провели профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».
Подобные рейды проводятся на постоянной основе, в рамках которых экипажи ДПС в заранее определенных местах останавливают все транспортные средства, при этом сотрудники ГИБДД, по визуальным признакам, оценивают состояние водителей.
Сегодня, в ходе проведения профилактического мероприятия, не было выявлено ни одного нетрезвого водителя.
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