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Тула в топ-5 рейтинга городов России по качеству жизни
Фото из архива Myslo.

Тула в топ-5 рейтинга городов России по качеству жизни

Оценивались города с населением свыше 250 тысяч человек.

Финансовый университет при Правительстве РФ подготовил рейтинг городов России по качеству жизни за первое полугодие 2020 года. Оценивались города с населением свыше 250 тысяч человек.

Тула заняла четвертое место в рейтинге. Топ-10 выглядит следующим образом:

  1. Москва,
  2. Калуга,
  3. Санкт-Петербург,
  4. Тула,
  5. Рязань,
  6. Липецк,
  7. Брянск,
  8. Владимир,
  9. Тверь,
  10. Воронеж.

В докладе Финансового университета отмечается, что входящие в число лидеров по качеству жизни населения города «отличаются значительной потребительской активностью, что свидетельствует о достаточно высоком уровне доходов жителей».

– В городах-лидерах невелика готовность к миграции — население, как правило, не готово переезжать на новое место жительства в поисках работы или лучшей жизни. В этих городах отмечается низкая конфликтность социальных отношений и высокая комфортность социальной среды, имеется достаточно высокое (по российским меркам) качество медицинского обслуживания, а также значительный интерес к образованию и культурным ценностям.

Туле присвоили такие баллы:

  • низкая конфликтность экономических отношений — 75 баллов,
  • высокий уровень жизни — 69 баллов,
  • низкая склонность к миграции — 99 баллов,
  • высокий интерес к культуре и образованию — 69 баллов,
  • итоговый рейтинговый балл — 96.
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 11:00 −5
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