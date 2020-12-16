Тула в топ-5 рейтинга городов России по качеству жизни
Оценивались города с населением свыше 250 тысяч человек.
Финансовый университет при
Тула заняла четвертое место в рейтинге. Топ-10 выглядит следующим образом:
- Москва,
- Калуга,
- Санкт-Петербург,
- Тула,
- Рязань,
- Липецк,
- Брянск,
- Владимир,
- Тверь,
- Воронеж.
В докладе Финансового университета отмечается, что входящие в число лидеров по качеству жизни населения города «отличаются значительной потребительской активностью, что свидетельствует о достаточно высоком уровне доходов жителей».
– В городах-лидерах невелика готовность к миграции — население, как правило, не готово переезжать на новое место жительства в поисках работы или лучшей жизни. В этих городах отмечается низкая конфликтность социальных отношений и высокая комфортность социальной среды, имеется достаточно высокое (по российским меркам) качество медицинского обслуживания, а также значительный интерес к образованию и культурным ценностям.
Туле присвоили такие баллы:
- низкая конфликтность экономических отношений — 75 баллов,
- высокий уровень жизни — 69 баллов,
- низкая склонность к миграции — 99 баллов,
- высокий интерес к культуре и образованию — 69 баллов,
- итоговый рейтинговый балл — 96.