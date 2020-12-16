Тула в топ-5 рейтинга городов России по качеству жизни

Фото из архива Myslo.

Оценивались города с населением свыше 250 тысяч человек.

Финансовый университет при Правительстве РФ подготовил рейтинг городов России по качеству жизни за первое полугодие 2020 года. Оценивались города с населением свыше 250 тысяч человек.



Тула заняла четвертое место в рейтинге. Топ-10 выглядит следующим образом:

Москва, Калуга, Санкт-Петербург, Тула, Рязань, Липецк, Брянск, Владимир, Тверь, Воронеж.

В докладе Финансового университета отмечается, что входящие в число лидеров по качеству жизни населения города «отличаются значительной потребительской активностью, что свидетельствует о достаточно высоком уровне доходов жителей».

– В городах-лидерах невелика готовность к миграции — население, как правило, не готово переезжать на новое место жительства в поисках работы или лучшей жизни. В этих городах отмечается низкая конфликтность социальных отношений и высокая комфортность социальной среды, имеется достаточно высокое (по российским меркам) качество медицинского обслуживания, а также значительный интерес к образованию и культурным ценностям.

Туле присвоили такие баллы: