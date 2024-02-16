7 лучших комментариев: 9 - 16 февраля

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Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
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В Кимовске рецидивист получил срок за кражу колбасы
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Шаги из-под стакана. Как алкоголики спасают себя от себя
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Тулячка убила мужчину, с которым познакомилась в соцсетях
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«Меня заставили сомневаться»: тулячка Светлана Комиссарова рассказала о шоу «Экстрасенсы. Реванш»
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В России плаванье станет частью школьной программы
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Сломанный смотровой VR-бинокль на ул. Металлистов ремонтируют
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Как будет выглядеть бюллетень с кандидатами на президентских выборах
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