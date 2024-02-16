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  5. 7 лучших комментариев: 9 - 16 февраля - Блог «Лучшие комментарии» - MySlo.ru
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Лучшие комментарии
7 лучших комментариев: 9 - 16 февраля

7 лучших комментариев: 9 - 16 февраля

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но всё равно самые лучшие!»

Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.

- 1 -

В Кимовске рецидивист получил срок за кражу колбасы

- 2 -

Шаги из-под стакана. Как алкоголики спасают себя от себя

- 3 -

Тулячка убила мужчину, с которым познакомилась в соцсетях

- 4 -

«Меня заставили сомневаться»: тулячка Светлана Комиссарова рассказала о шоу «Экстрасенсы. Реванш»

- 5 -

В России плаванье станет частью школьной программы

- 6 -

Сломанный смотровой VR-бинокль на ул. Металлистов ремонтируют

- 7 -

Как будет выглядеть бюллетень с кандидатами на президентских выборах

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7 лучших комментариев: 2 - 9 февраля
7 лучших комментариев: 2 - 9 февраля
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