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  5. 7 лучших комментариев: 2 - 9 февраля - Блог «Лучшие комментарии» - MySlo.ru
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Лучшие комментарии
7 лучших комментариев: 2 - 9 февраля

7 лучших комментариев: 2 - 9 февраля

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но всё равно самые лучшие!»

Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.

- 1 -

В Туле водитель припарковался прямо на трамвайной остановке

- 2 -

Какие важные заявления Владимир Путин сделал в Туле

- 3 -

- 4 -

Туляк отправился в кругосветку на «буханке»

- 5 -

На Зеленстрое бродячие собаки напали на иномарку и разодрали ее

- 6 -

В Ефремове может появиться таксопарк из электромобилей

- 7 -

Министр экономического развития РФ Максим Решетников посетил стенд Тульской области на выставке «Россия»

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Автор:
9 февраля, в 18:00 +3
6 лучших комментариев: 26 января - 2 февраля
6 лучших комментариев: 26 января - 2 февраля
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