7 лучших комментариев: 2 - 9 февраля

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Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
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В Туле водитель припарковался прямо на трамвайной остановке
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Какие важные заявления Владимир Путин сделал в Туле
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Туляк отправился в кругосветку на «буханке»
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На Зеленстрое бродячие собаки напали на иномарку и разодрали ее
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В Ефремове может появиться таксопарк из электромобилей
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Министр экономического развития РФ Максим Решетников посетил стенд Тульской области на выставке «Россия»
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