«Меня заставили сомневаться»: тулячка Светлана Комиссарова рассказала о шоу «Экстрасенсы. Реванш»

Кадры из шоу

Каждую субботу на ТНТ выходит выпуск шоу, в котором экстрасенсы, которые так и не смогли победить в «Битве экстрасенсов», получают шанс еще раз продемонстрировать свою силу и способности.

В новом выпуске шоу приняла участие тулячка Светлана Комиссарова. Уже много лет Светлана живет с одним легким. О своей истории она рассказала в интервью Myslo.

— «Экстрасенсы» — легендарное шоу телеканала ТНТ, каково было оказаться на съемках «Экстрасенсы. Реванш»?

— Безусловно, попасть на одно из самых известных шоу в стране — это круто, это море эмоций. Конечно, присутствовал лёгкий страх: ведь я могла узнать что-то, что повлияет на моё будущее.

— Как Вы пришли к тому, чтобы поделиться своей историей? В какой момент пришла идея «проверить» экстрасенсов?

— Я не была постоянным зрителем этой передачи, смотрела её лишь иногда. Но мне всегда интересно было попасть туда и понять, по-настоящему ли всё происходит или это постановка. Когда узнала о кастинге, где ищут людей с необычной историей, мне захотелось поделиться: наша с мужем история действительно уникальна!

— Вокруг темы сверхъестественных способностей всегда много споров и мифов, изменилось ли Ваше отношение к экстрасенсорике после участия в шоу?

— Трудно сказать. И да, и нет. С одной стороны, я скептик. Верю только в то, что можно «пощупать», в то, что доказано. И в большинстве случаев, не верю в сверхъестественное. Но на «Экстрасенсах» меня заставили усомниться! Были экстрасенсы, которым я вообще не верила, а были и те, кто вводил меня в ступор. Хотелось спросить: «Откуда вы это знаете?!»

— Что Вас больше всего поразило во время съемок шоу?

— Наверное, когда экстрасенсы погружаются в себя. Особенно это касается победительницы Татьяны Лариной. Вот она точно что-то знает и что-то умеет. У меня аж мурашки по коже от воспоминаний.

— Как Вы считаете, можно ли предугадать будущее?

— Человек — безусловно, творец своей судьбы. Но порой бывает так, что его путь зависит и от семьи, родителей, социума. Предугадать будущее возможно. Иногда путём анализа прошлого и настоящего, иногда на уровне физиологии, ведь интуицию тоже никто не отменял. Но в одном я уверена: если человек захочет, он может даже Луну с неба достать!

— У Вас и Вашего супруга по одному легкому...

— Наша история действительно уникальна. Много лет назад мне и моему мужу удалили по левому легкому. В разное время. По причинам разных заболеваний. Мне — в 2009 году, мужу — ещё раньше. Мы познакомились с ним в столичной больнице 15 лет назад и подружились. И только спустя 9 лет поняли, что любим друг друга, и приняли решение пожениться. Теперь у нас два легких на двоих и одно дыхание!

— Как изменилась Ваша жизнь после удаления легкого? С какими трудностями Вы столкнулись?

— Я начала больше ценить и беречь свою жизнь. В далеком прошлом мне пророчили, что я не проживу и нескольких месяцев, но мое желание жить оказалось сильнее. Сейчас отсутствие одного легкого мне мешает разве что только бегать, одышка начинается. В остальном я живу полноценной жизнью. Работаю в крупном продюсерском центре, владею сетью салонов красоты в Туле, много путешествую, воспитываю двух прекрасных детей (или они меня воспитывают?). Сейчас мы с мужем начали строить свой дом. У меня огромные планы на будущее!

— Вы каждый день наблюдаете за развитием талантливой молодежи. Чем Вас вдохновляет новое поколение? Есть ли что-то, чему стоит у них поучиться?

— Молодежь меня вдохновляет энергией, любовью к жизни, здоровыми амбициями и талантами. Они не сидят на месте, развиваются, учатся, ведут здоровый образ жизни. Я так сильно люблю свою команду, что порой мне кажется, что я их всех родила (смеется).

Современная молодёжь отличается от моего поколения тем, что они учатся слышать себя.

В моем детстве было гораздо меньше возможностей, нас учили «как правильно», «как делают все», «что люди подумают». У современной молодёжи больше свободы для проявления себя, своих желаний и талантов, наши дети более эрудированы, развиты и психологически спокойны.

Шоу «Экстрасенсы. Реванш» выходит каждую субботу в 19.30.

