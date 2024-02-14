Тулячка убила мужчину, с которым познакомилась в соцсетях

Женщина задержана, в ближайшее время ей изберут меру пресечения.

В Туле 31-летняя Анастасия Х. подозревается в убийстве. По информации Myslo, преступление произошло 11 февраля в доме № 112 по проспекту Ленина.

В ходе ссоры со своим 32-летним сожителем тулячка ударила его ножом. От полученного ранения мужчина скончался до приезда медиков.

По нашей информации, потерпевший является гражданином Белоруссии. Мужчина переехал в Тулу 4 года назад и работал строителем на различных объектах. Полтора года назад в соцсетях познакомился с Анастасией, и через какое-то время парочка стала жить вместе.

В настоящее время женщина задержана, в ближайшее время ей изберут меру пресечения.