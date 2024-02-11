В России плаванье станет частью школьной программы

Всеобщее обучение детей плаванию, а также создание условий и соответствующей инфраструктуры в детских садах, школах и местах детского отдыха – таковы основные задачи программы «Плавание для всех», реализация которой будет идти до 2030 года.
Программа предполагает, что в ближайшие 6 лет обучение плаванию пройдут 12,5 млн детей, в том числе 124 тыс. детей-инвалидов и ребят с ограниченными возможностями.
В школах, где есть бассейны, уже со 2-го класса будет внедрен учебный модуль «Плавание». К 2030 году в таких школах доля учеников, умеющих плавать, должна достичь 80%.
Согласно утвержденному плану реализации программы:
- В I квартале 2024 года в 14 пилотных регионах начнется реализация программы всеобщего обучения детей плаванию. В них будет сформирован социальный заказ на организацию занятий в бассейнах.
- Будут актуализированы действующие региональные программы обучения плаванию.
- Планируется повышение квалификации тренеров, работающих с детьми.
Работа ведется по поручению президента.