Как будет выглядеть бюллетень с кандидатами на президентских выборах

Региональная центральная избирательная комиссия показала избирательный бюллетень для голосования на выборах президента.

В нем в алфавитном порядке размещены ФИО зарегистрированных

кандидатов:

Даванков Владислав Андреевич;

Путин Владимир Владимирович;

Слуцкий Леонид Эдуардович;

Харитонов Николай Михайлович.

Напротив каждого указаны краткие сведения о кандидате: год рождения, место жительства, место работы, кем выдвинут для участия в выборах. У некоторых — принадлежность к партии.

Части бюллетеня, отведенные кандидатам, одинаковые по площади и

разделены прямой линией черного цвета. В Тульской области для голосования изготовят 1 141 200 бюллетеней. Из них 208 тысяч — для комплексов обработки избирательных бюллетеней.

Напомним, выборы президента состоятся с 15 по 17 марта.