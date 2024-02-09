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Как будет выглядеть бюллетень с кандидатами на президентских выборах

Как будет выглядеть бюллетень с кандидатами на президентских выборах

ЦИК утвердила текст и дизайн.

Региональная центральная избирательная комиссия показала избирательный бюллетень для голосования на выборах президента.

В нем в алфавитном порядке размещены ФИО зарегистрированных
кандидатов:

  • Даванков Владислав Андреевич;
  • Путин Владимир Владимирович;
  • Слуцкий Леонид Эдуардович;
  • Харитонов Николай Михайлович.

Напротив каждого указаны краткие сведения о кандидате: год рождения, место жительства, место работы, кем выдвинут для участия в выборах. У некоторых — принадлежность к партии.

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Части бюллетеня, отведенные кандидатам, одинаковые по площади и
разделены прямой линией черного цвета. В Тульской области для голосования изготовят 1 141 200 бюллетеней. Из них 208 тысяч — для комплексов обработки избирательных бюллетеней.

Напомним, выборы президента состоятся с 15 по 17 марта.

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