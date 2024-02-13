Сломанный смотровой VR-бинокль на ул. Металлистов ремонтируют

Напомним, после установки «Мультимедийная виртуальная панорама» работала со сбоями.

На ул. Металлистов возле так называемого функционального арт-объекта «Тульские улицы» замечены рабочие, которые ремонтируют VR-бинокль.

Напомним, недавно Myslo написал о том, что свежеустановленный бинокль с цифровым VR-контентом сломан. После публикации Городская служба единого заказчика направила в адрес подрядчика ООО «Альтернатива» требование об устранении сбоев.

Предполагалось, что мультимедийная виртуальная панорама должна воспроизводить зацикленный панорамный 3D-видеоролик, показывая улицу Пятницкую конца XIX — начала XX века.

Цена контракта — 2 млн 915 тыс. руб.