6 лучших комментариев: 12 - 19 января

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Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
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Мэр Тулы Ольга Слюсарева встретилась с Президентом Владимиром Путиным
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За первую неделю 2024 года огурцы в Туле подорожали на 18%
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Из-за непогоды на тульские дороги выехали дополнительные экипажи ГИБДД
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Туляки: «Левобережному нужен нормальный транспорт, а не скотовозки»
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Туляки: «Куда вечерами пропадает общественный транспорт?»
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В Скуратово водитель припарковался, чуть не улетев в подвал
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