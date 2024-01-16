В Скуратово водитель припарковался, чуть не улетев в подвал

Фото Ивана Тимоничева

В Скуратово на ул. Новоселов в одном из дворов водитель автомобиля Mazda припарковался, едва не улетев в подвал. Странный способ парковки запечатлел читатель Myslo.

По его словам, инцидент произошел сегодня днем.