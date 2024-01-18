Из-за непогоды на тульские дороги выехали дополнительные экипажи ГИБДД

В связи с обильным снегопадом на дороги Тулы и области вышли дополнительные экипажи ДПС. Они готовы оказать тулякам помощь в сложившейся дорожно-транспортной обстановке.

Инспекторы принимают меры для ликвидации образовавшихся заторов и регулируют движение, чтобы наладить транспортный поток, привлекают к взаимодействию другие службы и отслеживают состояние дорог.

Работа по контролю и надзору за обеспечением безопасности дорожного движения продолжается. Принимаются все меры для оперативного реагирования.