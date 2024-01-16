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Мэр Тулы Ольга Слюсарева встретилась с президентом Владимиром Путиным
Фото: пресс-служба Тульской городской Думы

Мэр Тулы Ольга Слюсарева встретилась с президентом Владимиром Путиным

Это произошло во время встречи главы государства с участниками I Всероссийского муниципального форума «Малая родина – сила России».

Форум собрал более 7 тысяч представителей муниципалитетов из 89 регионов страны. В числе приглашенных – мэр Тулы Ольга Слюсарева. В начале встречи глава государства сообщил, что подписал Указ об установлении почетного звания «Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации»:

– Многие люди заслужили, чтобы государство и таким образом тоже отмечало их заслуги. И конечно, мы очень заинтересованы в том, чтобы на эту работу приходили люди подготовленные, перспективные, умеющие и желающие работать и добиваться результатов на этом важнейшем участке, – отметил Владимир Путин. – Ваша работа самая сложная, потому что вы напрямую работаете с людьми и вам приходится отвечать на вопросы, к которым вы подчас и отношения никакого не имеете, которые не входят в компетенцию. Но все равно люди приходят прежде всего к вам: им до Москвы, до Кремля, не добраться, а к вам, надеюсь, они попадают. Конечно, работа должна быть выстроена таким образом, чтобы ваша компетенция совпадала с объемом финансирования и с источниками.

Главы муниципальных образований поделились достижениями и планами на перспективу, рассказали о проблемных моментах. В разговоре с главой государства руководители муниципалитетов обсудили необходимость и эффективность прямого диалога с населением, реализацию программ по развитию территорий. Одной из тем встречи стала поддержка участников СВО и их семей.

Обращаясь к главе государства, Ольга Слюсарева подчеркнула, что Тула никогда не сдавалась врагам:

– У нас каждый уголок пропитан патриотизмом. Наш губернатор Алексей Геннадьевич Дюмин – Герой России, каждый туляк – патриот. Это чувство воспитывается прежде всего в семье, впитывается с молоком матери. Прадед моих детей – Герой Советского Союза Константин Лаптев в годы Великой Отечественной войны сражался за Керчь. Мой сын – воспитанник Нахимовского военно-морского училища в Санкт-Петербурге. Отец моих детей полтора года назад ушел добровольцем на СВО. Три дня назад он выписался из госпиталя и вернулся на передовую. Среди нас много тех, чьи мужья и сыновья защищают Родину. Это и есть истинный патриотизм, который передается из поколения в поколение.

Мэр Тулы поблагодарила Владимира Путина за то, что сегодня в России строятся детсады, школы, спортивные объекты, во дворах есть спортивные площадки, где занимаются не только дети, но и старшее поколение:

– 2024 год объявлен Годом семьи. Благодаря вам, Владимир Владимирович, наши дети могут учиться и развиваться в любом направлении. Во многих городах открываются современные перинатальные центры, где спасают новорожденных весом 500 граммов, а мамы получают качественную медицинскую помощь. Огромное вам спасибо, что сегодня каждая российская семья чувствует вашу всестороннюю поддержку. Вы отдаете всего себя людям и стране. 

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