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  5. 7 лучших комментариев: 29 декабря - 12 января - Блог «Лучшие комментарии» - MySlo.ru
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Лучшие комментарии
7 лучших комментариев: 29 декабря - 12 января

7 лучших комментариев: 29 декабря - 12 января

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но всё равно самые лучшие!»

Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.

- 1 -

Предсказание таролога на 2024 год: у Овнов в жизни будет буря, а Козероги выйдут из тени

- 2 -

Боевик в подмосковной пробке: алексинский дальнобойщик обвиняет в нападении сотрудницу полиции и ее мужа

- 3 -

В Новомосковске ликвидируют аварию на теплосетях

- 4 -

Тульские полицейские сняли новогодний видеоклип

- 5 -

На каникулах в Туле исчез общественный транспорт?

- 6 -

Как выглядит подземный переход на ул. Каминского после ремонта

- 7 -

Контрольная закупка Myslo: попробовали бюджетную икру из супермаркетов

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Автор:
вчера, в 18:00 0
 
6 лучших комментариев: 22 - 29 декабря
6 лучших комментариев: 22 - 29 декабря
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