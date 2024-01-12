7 лучших комментариев: 29 декабря - 12 января

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Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
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Предсказание таролога на 2024 год: у Овнов в жизни будет буря, а Козероги выйдут из тени
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Боевик в подмосковной пробке: алексинский дальнобойщик обвиняет в нападении сотрудницу полиции и ее мужа
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В Новомосковске ликвидируют аварию на теплосетях
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Тульские полицейские сняли новогодний видеоклип
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На каникулах в Туле исчез общественный транспорт?
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Как выглядит подземный переход на ул. Каминского после ремонта
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Контрольная закупка Myslo: попробовали бюджетную икру из супермаркетов
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