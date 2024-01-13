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Туляки: «Левобережному нужен нормальный транспорт, а не скотовозки»
Фото из архива Myslo.ru.

Туляки: «Левобережному нужен нормальный транспорт, а не скотовозки»

Паблик «Свободная Тула» задался вопросом, когда будет решен вопрос с транспортным облуживанием растущего крупного микрорайона.

Новые микрорайоны Москвы и Санкт-Петербурга уже столкнулись с острой проблемой нехватки общественного транспорта и гигантскими очередями к автобусным остановкам. Это же грозит и новым микрорайонам Тулы.

«Привет Левобережный! Автобусы малой вместимости вас вывозят? А что будет когда построят и заселят "китайскую стену"?» – пишут авторы группы в ВКонтакте «Свободная Тула».

В публикации отмечается, что чиновники, выдающие разрешение на строительство микрорайона, не задумываются о транспортной доступности.

«Интересно, как чувствуют себя лица принимавшие решение о развитии данной территории? Те люди которые разрешили строить большой микрорайон и не заложили строительство трамвая. Опять преемникам оставили разбираться? Господа преемники! В Левобережном нужен нормальный транспорт. Нормальный – это не скотовозки, которые ездят, как хотят, а трамвай и автобусы большой вместимости», – поясняет автор поста.

Отмечается, что трамвайная линия сделает Левобережный «привлекательным для людей без автомобилей и более доступен для тек, кто не может водить авто», а кроме этого решит отчасти проблему с парковкой. Кроме этого трамвай позволит сделать передвижение детей на общественном транспорте более безопасным.

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