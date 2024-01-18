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Туляки: «Куда вечерами пропадает общественный транспорт?»

Туляки: «Куда вечерами пропадает общественный транспорт?»

Это касается как коммерческого транспорта, так и муниципального.

В редакцию Myslo продолжают поступать обращения разгневанных туляков с вопросами: что происходит с общественным транспортом и когда будет решен транспортный коллапс? 

«Общественный транспорт в Туле после 7 вечера куда пропадает? Автобусов нет от слова совсем! Автобус, вернись! Как в Криволучье уехать — непонятно, нет ни 18, ни 24, ни трамваев, про лайны вообще молчу. Лайны проезжают мимо все набиты, за 49 минут с 7 вечера нет ни одного 18 или 24 автобуса», — написал в Телеграм-бот Myslo житель Тулы.

Мужчина приложил скрины с Яндекс карты, подтверждающие, что в 19.30 общественного транспорта действительно на улицах Тулы практически нет.

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С подобной жалобой обратился еще один житель Пролетарского округа Тулы Андрей. 

«Нет печатных слов в адрес администрации города Тулы за их не умение и не желание продумать и сделать общественный транспорт популярным и доступным. Были сильные морозы, был снегопад (после которого уже больше месяца прошло, а снег так и не убрали) и будет ещё, синоптики обещают. Транспорт, как ходил Бог знает как, так и продолжает. На Яндекс картах в интернете за последние две недели транспорт на маршрутах не видно, даже если он явно перед тобой. И вечером не уехать домой даже из центра. Я живу на улице Хворостухина, ЖК Парус. Там и так с транспортом проблемы, пешком либо до трамвая, либо до автобусов шлёпать ого-го. Так его ещё и не дождёшься. Опаздывать на работу надоедает. Городские власти будут работать в направлении улучшения работы транспорта в городе (особенно в вечернее время, после 21 часа) или нет?» — написал Андрей.

Есть претензии и к маршрутам, едущим в сторону Косой Горы:

«В вечернее время, с20.30 на Зеленстрое в сторону Косой Горы вообще ничего не дождаться, 33, 34 маршруты не останавливается — все переполнено, а выходные дни кроме № 114 и 117 ждать вообще нечего», — рассказал Евгений.

В транспортном тупике оказались и жители микрорайона Новая Тула. О ней в группу Myslo в Вконтакте сообщила Наталья. Она рассказала, что микрорайон формально связан с остальной частью города автобусом № 39а, фактически же он регулярно не соблюдает расписание:

«На регулярной основе единиц транспорта выходит меньше, чем заявлено. Так, 17 января на маршруте было 2 единицы вместо 4 заявленных. Ожидание автобуса составило практически около часа, подобное происходит регулярно».

По словам Натальи, она неоднократно обращалась в администрацию города по поводу качества работы пассажирского транспорта и каждый раз ей сообщают: «не хватает водителей, сломался автобус (новые автобусы сломаны регулярно, как так?!), делаем всё возможное».

«Недавно запустили маршруты №10 и 6, которые связывают город с онкологическим диспансером, но к нашим домам эти маршруты не заезжают. В наших домах живет много детей. Добраться до остановки напротив «Метро» с коляской физически невозможно. Светофор напротив того же Метро работает не всегда, секция для пешеходов часто не срабатывает, а наши дома соединяет с остановкой тонкая тропинка, которая зимой может прекратить свое существование. В последнее время ходят слухи, что наш единственный автобус 39а, который соединяет наши дома с городом хотят закрыть, при этом проходящие автобусы к нам заезжать не планируют. Мы просто в тупике», – пояснила Наталья.

Myslo запросил комментарий у администрации Тулы и ждет вместе со всеми туляками подробного ответа и четким алгоритмом решения сложившейся проблемы.

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сегодня, в 12:03 +2
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