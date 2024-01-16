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За первую неделю 2024 года огурцы в Туле подорожали на 18%
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За первую неделю 2024 года огурцы в Туле подорожали на 18%

Средняя цена за килограмм составила 253,14 руб.

Туластат опубликовал динамику цен на продукты в регионе за период с 25 декабря 2023 г. по 9 января 2024 г. Так, согласно данным, больше всего за указанный период подорожали огурцы — на 18%. Средняя цена за килограмм составила 253,14 руб.

Также выросли цены на помидоры — на 6,8%, на лук — 5,5%, капусту — 5,1%. Средняя стоимость килограмма — 237,27 руб., 33,13 руб. и 27,46 руб. соответственно.

 

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