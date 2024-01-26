6 лучших комментариев: 19 - 26 января

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но всё равно самые лучшие!»
Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
- 1 -
Подорожали капуста и гречка: Туластат рассказал, как изменились цены в регионе Туластат опубликовал
- 2 -
На площади Ленина в Туле разбирают новогодние украшения: фоторепортаж
- 3 -
На плотине в Новомосковске затопило дорогу из-за аварии на водопроводе
- 4 -
Собираем историю тульских свадеб: пришли свадебное фото с историей и получи приз!
- 5 -
Тульский психолог рассказала, чем полезны «обнимашки»
- 6 -
В Плавском районе обрушилась стена жилого дома
Лучший комментатор - ...