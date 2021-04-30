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Лучшие комментарии
7 лучших комментариев: 23-30 апреля

7 лучших комментариев: 23-30 апреля

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но всё равно самые лучшие!»

Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.

 

- 1 -

Кот, «ремонтирующий» дороги, стал героем мемов в соцсетях в Узловой и Киреевске

 

- 2 -

Под Новомосковском перевернулась фура с тушами свиней

 

- 3 -

Команда Myslo и «Слободы» вместе с туляками посадила 50 клёнов на Аллее Доброты

 

- 4 -

Щенки для души или на продажу: кто и зачем превратил квартиру в Донском в «собачий ад»?

 

- 5 -

Тульские полицейские задержали тулячку, которая воровала у бабушки деньги

 

- 6 -

Из-за снегопада несколько районов Тульской области остались без электричества

 

- 7 -

Выжить на минимум: неделя вторая

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Автор: Алексей Герасимов
вчера, в 18:46 +11
7 лучших комментариев: 9 - 23 апреля
7 лучших комментариев: 9 - 23 апреля
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