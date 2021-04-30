7 лучших комментариев: 23-30 апреля
Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но всё равно самые лучшие!»
Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
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Кот, «ремонтирующий» дороги, стал героем мемов в соцсетях в Узловой и Киреевске
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Под Новомосковском перевернулась фура с тушами свиней
- 3 -
Команда Myslo и «Слободы» вместе с туляками посадила 50 клёнов на Аллее Доброты
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Щенки для души или на продажу: кто и зачем превратил квартиру в Донском в «собачий ад»?
- 5 -
Тульские полицейские задержали тулячку, которая воровала у бабушки деньги
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Из-за снегопада несколько районов Тульской области остались без электричества
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Выжить на минимум: неделя вторая
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