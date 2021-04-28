Выжить на минимум: неделя вторая

Прожиточный минимум вызывает грусть и ощущение, что ты находишься в другом мире, который отражается в кривом зеркале тех, кто его установил. Ты постоянно считаешь, взвешиваешь, оцениваешь значимость покупки, от чего-то отказываешься. Даже банальный выезд за город с палаткой уже требует детального планирования. О каких уж там путешествиях с кешбэком по России можно говорить? Дача – вот конечная точка путешествия в этом случае.

Если бы у нас не было установлено четких временных рамок на эксперимент, то, наверное, мы бы писали еще более сдержанные посты. Тут лишь спасает то, что ты понимаешь, что это мракобесие скоро закончится. Для тебя и коллег. Но не для тех, кто в этих кругах ада живет перманентно...

Можно долго разглагольствовать о том, что если не нравится зарплата, то надо уходить на другую работу. Но на самом деле обстоятельства бывают разные: на более оплачиваемой работе график не позволяет, например, вовремя забирать ребенка из детского сада или вовсе приходится работать вахтовым методом...

Юлия Александрова

В 90-х радости детства у большинства были незамысловаты – подарили тебе жвачку, и ты уже счастлив. До сих пор помню, как папа в музыкальном конкурсе на радио выиграл целый блок мятных пластинок Wrigley’s. Мы с сестрой радовались так, будто о большем и мечтать не могли. А если надо было что-то купить в магазине, то только по заранее составленному списку.

И отклоняться от списка нельзя, иначе зыбкий семейный бюджет просто не выдержит и денег до следующей зарплаты не хватит.

Вот и с прожиточным минимумом в рамках эксперимента то же самое. Стоишь на кассе, рядом на полке шоколадка просится в корзину, а ты вспоминаешь, что у тебя на ежедневные покупки есть только 350 рублей, а продуктов в тележке уже лежит на 340. Теоретически можно купить эту шоколадку и дать себе обещание завтра потратить меньше. Но что случится завтра, будет ясно только завтра, поэтому нужны ли будут завтра целые 350 рублей или еще больше, неизвестно. В общем, пока стоишь и мысленно рассуждаешь об этом, уже не так и хочется эту дурацкую шоколадку покупать.

Идешь домой и думаешь: можно ли вообще считать нормальной жизнь на прожиточный минимум, если даже для того, чтобы купить банальную шоколадку, взвешиваешь все за и против?

А если зуб заболит, что делать? Там же вообще космические суммы за лечение. Или боль терпеть, пока копишь на лечение?

Даже с банальной простудой всё не очень весело. Я на прошлых выходных съездила на фестиваль «Скитулец», две ночи в палатках (бэпэшки, чай и сахар – сердито, но дешево, так что никаких лишних трат не вышло, горелка и газовые баллоны остались еще с прошлого года). Конечно, не май месяц, но и не Заполярье, думала я, собираясь на фестиваль. Но в первую же ночь там я замерзла и привезла с собой кашель.

Сходила в аптеку, посмотрела на цены сиропов и поняла: либо лечиться, либо есть. И выбрала второе. Можно и вареной картошкой полечиться, как в детстве.

Кашель, к слову, благополучно прошел. А вот осадочек и ощущение неполноценности остались.

Дмитрий Дзюбин

Всем привет! Ну что сказать, прошло две недели, и хотелось бы за это время убедиться в своей правоте, что могу просчитать заранее расходы и умею планировать их. К сожалению, хвастаться нечем. Сигареты – самая бессмысленная трата денег, и экономить очень сложно. Достал запылившуюся электронную альтернативу, а заодно появилась новая надежда на то, что теперь-то точно уменьшу расходы.

Словом, пока с трудом, но получается на незапланированные траты оставить примерно 2000 рублей, потому что месяц еще не прошел.

Насчет транспорта уже определенно вышел из бюджета. С едой проблем нет, но вот порой хочется выпить не бокальчик чаю, а чего-нибудь поинтересней, да фиг вам – не записана эта статья расходов в бюджет. Хотя стоило бы...

Частенько хочется сладкого, куда же без него. Решил, если покупаю что-то сладкое, то остаюсь без обеда. Мотивация и лишний повод задуматься: а точно ли стоит на это тратить деньги?

артем жильцов

Начну с приятного: за неделю я сбросил 2 кг. Соглашаясь на эксперимент, я не строил никаких сложных графиков по поиску магазинов с самым минимальным ценником, помня классическое: «На все воля Божья».

По сути, просто перешел на двухразовое питание: утром готовил обожаемую яичницу (которую я заказывал даже на собственной свадьбе), а вечером – бутерброды из хлеба с сыром. На работе старался не есть, периодически только позволял себе небольшие перекусы.

В прошедшие выходные мы сажали очередную Аллею Доброты, и это сильно ударило по бюджету: вызывал такси из Мясново до Восточного обвода и обратно.

Кстати, о нашем эксперименте я рассказал в инстаграме и удивился потрясающему фидбэку: знакомые и незнакомые люди наперебой писали, какие мы молодцы и что нам надо было уломать пожить на прожиточный минимум кого-нибудь из депутатов.

Еще меня крайне порадовали сообщения от дорогих портальцев: люди скидывали рецепты питательных и недорогих блюд, рассказывали о магазинах, в которых можно приобрести качественные товары за умеренную цену. А один из моих знакомых просто написал, чтобы я приехал к нему на работу, дабы он снабдил меня сухпайком.

Разумеется, не обошлось и без гневных комментариев. Кто-то из читателей сдул пыль и достал из архивов слово «хайп», намекая, что мы просто пытаемся пиариться. Кто-то возмутился, узнав, что мне стало плохо после того, как я съел на обед «дошик». А кто-то просто поразил.

О чистоте эксперимента: вчера меня сводили в кино. Да-да. Ангелина, зная, что я фанатею от фильмов Гая Ричи, пригласила меня на свидание и отвезла в кинотеатр. Спойлер: «Гнев человеческий» оказался, как и ожидалось, топовым фильмом.

Прошлая неделя вышла не такой затратной, и у меня на счету остается 3902 рубля. А вот на этой неделе я основательно выбьюсь из бюджета – возникла срочная необходимость обновить гардероб. Едем дальше.