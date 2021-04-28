Щенки для души или на продажу: кто и зачем превратил квартиру в Донском в «собачий ад»?

Несколько дней назад мы писали о квартире в Донском, где содержится около 15 собак, за которыми никто не ухаживает . Владелицу животных довольно быстро опознали местные жители. По их словам, женщина занимается передержкой животных и продажей дворняг, выдаваемых за породистых собак, на «Авито». Myslo съездил в Донской, чтобы разобраться в ситуации.

«Чего только не выдумают завистники!»

34-летняя Ольга Шварева переехала в Тульскую область из Луганска около пяти лет назад. Женщина говорит, что обожает животных, поэтому сразу после переезда принялась им помогать — создала в соцсети группу с громким названием «Вместе навсегда!». Прикрепив в информации о группе номер карты и мобильного телефона, Ольга уточнила, что специализируется на «помощи животным бывшедомашним» и никогда и ни за что не продает своих питомцев:

– У меня много собак, которых я держу для души. В основном это карликовые таксы, но ведь я еще и не могу на улице пройти мимо брошенных метисиков — их тоже подбираю. Живут они у меня в квартире в достойных условиях. К ним приходит работница, которая проводит с ними время с 9.00 до 17.00, варит им кашу и кормит, выгуливает, следит, чтобы кобельки и сучки не перемешивались. Я у своих собачек бываю каждый день, а иногда приезжаю с внеплановой проверкой — посмотреть, как работница ухаживает за ними.

Квартира, о которой рассказывает женщина, находится в доме №30 по улице Октябрьской в Донском. Ольга купила ее месяц назад и говорит, что соседи были не против собак, которые там «пропишутся»:

– Я сразу всех собственников обошла и предупредила, что выкупаю квартиру для моих собачек. Мне никто слова не сказал. А теперь представьте мой шок, когда я увидела новость о том, что устроила «собачий ад» и что мои песики якобы мешают кому-то жить. Чего только не выдумают завистники!

Всё это Ольга рассказывает мне по телефону, обещая в конце беседы, что приедет к злополучной квартире и устроит экскурсию лично для меня. Но когда я оказался у дома, вместо Ольги меня встретили волонтеры и жители дома №30, рассказавшие, что женщина уже была здесь и ретировалась, увидев толпу людей.





Дурнопахнущая правда

В подъезде волонтеры возмущенно говорят, что Ольга — мошенница, каких свет не видел. Мол, набирает щенков на передержку, купирует им уши и хвосты и после этого продает на «Авито».

– Это обычные дворняги, которых она красиво фотографирует и выдает за породистых. Причем они у нее все уникальные миксы: например, голден ретривер и хаски с редчайшим пегим окрасом. Выдумывает породы на ходу, тем и известна на весь Новомосковский район. Снимает квартиры, устраивает там, извините, срач, а потом съезжает вместе с бедными щенками. На нее постоянно пишут жалобы, но толку никакого — всегда найдется домовладелец, который не слышал о ней и который сдаст ей жилье. А в этом доме она вообще собственница, так что никакой управы на нее не найти.

Аккомпанементом к рассказу об Ольге служит душераздирающий визг и лай из квартиры, где находятся собаки. Пока волонтеры спорят о том, стоит ли выбивать дверь и тащить животных подальше из этого ада, меня подзывает прибывший по моей просьбе сотрудник местной администрации: Ольга попросила встретиться в его кабинете, чтобы объясниться.

– Ситуация такая, что нет нормы, которая определяла бы количество собак, которых владелец имеет право содержать в городской квартире, — делится мнением чиновник. — Поэтому если к нам обратятся соседи Ольги, мы можем привлечь ее к административной ответственности, если будет доказано, что собаки содержатся в неудовлетворительных условиях и за ними плохо ухаживают и что они нарушают покой граждан бесконечным лаем. Также поводом может стать неприятный запах из жилья. Но это всё не сможет решить проблемы, а только еще больше усугубит конфликт, как мне кажется.

Прождав Ольгу около 15 минут, мы выясняем, что слова о встрече были отвлекающим маневром — женщина надеялась, что волонтеры последуют в администрацию, а она спокойно пройдет к собакам, чтобы навести марафет перед встречей со мной. Об этом по телефону мне говорит одна из волонтеров и просит вернуться поскорее, пока дело не дошло до рукоприкладства и линчевания.





За ключами: туда и обратно

Второй раз за день оказавшись в подъезде дома №30, начинаю мирные переговоры с разъяренными волонтерами. Прошу их дать поговорить с Ольгой наедине, после чего они выходят на улицу, правда, намекнув, что не выпустят ее, пока она не покажет мне условия, в которых живут собаки.

– Вы видите, что происходит, это же агрессивная толпа, с ними нельзя говорить, а они просят собачек посмотреть. Я им не доверяю, — пытается задобрить меня женщина. — А у меня сейчас ключей нет от этой квартиры, мне надо вернуться за ними в Новомосковск. Скажите им, что мы встретимся потом, чтобы они сейчас разошлись, а я вернусь через 20 минут и всё-всё вам покажу.

Наученный горьким опытом, предлагаю Ольге другой вариант — она садится в редакционную машину, после чего мы вместе едем за ключами. Женщина соглашается, и мы отправляемся в путь.

– Это всё мои завистники и конкуренты! Не удивлюсь, если это они разместили мои фото на сайте определенного толка и пытаются выставить меня нерадивой матерью. У меня ребеночку 8 лет, а мне из школы звонят, кричат, что я проститутка и они всё расскажут моим родителям. А я не такая, я даже близко не бываю на таких сайтах. Кругом завистники, вы понимаете, да?

Пока Ольга жалеет саму себя, я в переписке убеждаю волонтеров отойти от дома, чтобы мы без происшествий смогли проникнуть в нужное жилье. Удивительно, но они снова соглашаются, и спустя два часа после моего приезда в Донской я наконец-то захожу в «собачью» квартиру.





Вместе, но не навсегда

Запершись изнутри, Ольга идет открывать комнаты, в которых беснуются жильцы. Через минуту я нахожусь в окружении любопытных носов, безумно радующихся приходу людей. Один из щенков, целиком оказавшись в здоровенной кастрюле, тактично намекает на то, что «квартирантов» неплохо было бы и покормить.

– Вы не обращайте внимания на грязь, их же тут много, неудивительно, что всё успели загадить. Они такие сорванцы у меня! Кашу варить некогда, сейчас я колбаски им порежу с сосисками и водичку поменяю.

Смотреть на то, как жадно собаки бросаются на куски небрежно порезанной колбасы, брошенной на загаженный экскрементами картон, — больно.

Кому-то из животных не достается ничего, и они грустно смотрят на тех, кто успел урвать немного еды. Ольга между тем продолжает говорить, что в этих животных — вся ее жизнь и она никому не даст их в обиду. При этом роняет фразу, что была бы рада, если бы ее «метисиков» кто-нибудь забрал «в добрые руки». После этого у меня рождается великолепная идея, которую я тут же озвучиваю:

– Ольга, а что если «добрые руки» уже нашлись? Под дверью у вас стоят волонтеры, готовые растерзать вас. И это не фигура речи. Может быть, стоит сделать шаг навстречу и отдать им метисов?

Ольга не сразу, но все-таки решается на этот жест доброй воли и отдает четырех собак. При этом выдвигает ряд условий, в том числе насчет возможности отслеживать их судьбу. Волонтеры соглашаются на всё и перетаскивают животных в машину. Во время процесса переноски Ольга намекает, что у нее есть еще один щенок, но она потратила на него столько времени и денег, что не знает, как с ним быть.

Проблема решается довольно быстро — «щенок для души» по имени Тильда за 3000 рублей передается в руки волонтеров.

В настоящий момент деятельность Ольги обещают проверить в полиции — соответствующее заявление написано и принято 26 апреля. Кроме этого зоозащитники ищут тех, кому женщина продала дворняг под видом породистых собак, после чего собираются подать на нее в суд.

Ольга, в свою очередь, называет всё происходящее черным пиаром и радуется, что у нее появится множество подписчиков. Также женщина написала сегодня на волонтеров заявление в правоохранительные органы. Утверждает, что собак у нее украли...