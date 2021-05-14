7 лучших комментариев: 30 апреля - 14 мая
Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но всё равно самые лучшие!»
Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
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В Туле предложили восстановить аэропорт
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Российским дачникам напомнили о штрафах за одуванчик и ромашку на участках
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За первые дни мая Тульскую область посетили около 30 тысяч туристов
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Синоптики пообещали «красную жару» с мая по июль
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Над Тулой идет репетиция авиапарада Победы: фоторепортаж
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Минобороны опубликовало видео тренировки Тульского гарнизона перед парадом Победы
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