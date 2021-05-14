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Лучшие комментарии
7 лучших комментариев: 30 апреля - 14 мая

7 лучших комментариев: 30 апреля - 14 мая

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но всё равно самые лучшие!»

Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.

 

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В Туле предложили восстановить аэропорт

 

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Российским дачникам напомнили о штрафах за одуванчик и ромашку на участках

 

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За первые дни мая Тульскую область посетили около 30 тысяч туристов

 

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Синоптики пообещали «красную жару» с мая по июль

 

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Над Тулой идет репетиция авиапарада Победы: фоторепортаж

 

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Минобороны опубликовало видео тренировки Тульского гарнизона перед парадом Победы

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Автор: Алексей Герасимов
вчера, в 18:00 +5
7 лучших комментариев: 23-30 апреля
7 лучших комментариев: 23-30 апреля
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