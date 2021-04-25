Кот, «ремонтирующий» дороги, стал героем мемов в соцсетях Узловой и Киреевске

Оригинал фото: fishki.net

Ямочный ремонт в Узловском районе по программе «Кошачий бюджет», шутят жители. Хотя в целом состояние дорог уже вряд ли вызывает улыбку у них.

Дороги Узловой и Киреевска нуждаются в ремонте, и жители неоднократно пытались привлечь внимание властей обращениями в администрацию и постами в интернете. Но пока кардинальных мер не принято, да и локальный ямочный ремонт, если и ведется, то далеко не везде.

Поэтому в пабликах Узловой и Киреевска стал набирать популярность кот, который присел по нужде в яме на проезжей части:

«Ямочный ремонт в Узловском районе по программе «Кошачий бюджет» идёт полным ходом, пожалуйста, без претензий к подрядчику, делаем как можем, ни чуть не хуже людей!!! КотАнон».

Этот же кот был замечен и во время «ямочного ремонта» на ул. Тесакова в Киреевске. Правда, жители отмечают, что на настоящей улице Тесакова дела обстоят намного хуже, чем на фото:

– Сразу видно что это не Тесакова. По их проезжей части можно проезжать спокойно. А вот по Тесакова вообще уничтожили асфальт, создали аварийные ситуации. Такое чувство что дорожное хозяйство заключило договор с сервисами, – отмечает Татьяна Голодаева.

Некоторые пользователи добавляют, что этого кота нужно, как следует накормить, может он весь город залатает.

Стоит отметить, что на самом деле фото не их Тулы. Оно было опубликовано еще в 2016 году на сайте fishki.net. Однако для Узловой и Киреевска в этом году оно стало актуально как никогда.