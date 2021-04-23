7 лучших комментариев: 9 - 23 апреля
Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но всё равно самые лучшие!»
Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
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«Тула превращается в Дубай»: туляки обсуждают пыльный город
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Полицейские предостерегли туляков от участия в незаконных акциях
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В Туле снимают некрасивые заборы вдоль дорог: надолго ли?
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Эксперимент Myslo: как выжить на прожиточный минимум?
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В Туле на месяц закрыли ресторан «Левъ»
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Тульские чиновники, депутаты и общественники прокомментировали Послание Алексея Дюмина
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