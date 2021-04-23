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Лучшие комментарии
7 лучших комментариев: 9 - 23 апреля

7 лучших комментариев: 9 - 23 апреля

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но всё равно самые лучшие!»

Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.

 

- 1 -

«Тула превращается в Дубай»: туляки обсуждают пыльный город

 

 

- 2 -

Полицейские предостерегли туляков от участия в незаконных акциях

 

- 3 -

В Туле снимают некрасивые заборы вдоль дорог: надолго ли?

 

- 4 -

Эксперимент Myslo: как выжить на прожиточный минимум?

 

- 5 -

 

- 6 -

В Туле на месяц закрыли ресторан «Левъ»

 

- 7 -

Тульские чиновники, депутаты и общественники прокомментировали Послание Алексея Дюмина

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Автор: Алексей Герасимов
сегодня, в 17:53 +6
7 лучших комментариев: 2 - 9 апреля
7 лучших комментариев: 2 - 9 апреля
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