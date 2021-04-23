Тульские полицейские задержали тулячку, которая воровала у бабушки деньги

В Туле правоохранители установили подозреваемых в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительным данным, к стражам порядка обратилась 81-летняя тулячка. Пенсионерка заявила, что с ее банковской карты пропали 80 тысяч рублей.

Полицейские довольно быстро вычислили подозреваемых в преступлении. Как выяснилось, в гости к потерпевшей часто приходила ее 20-летняя ранее судимая внучка вместе с 25-летним ранее судимым супругом. Злоумышленники брали карту потерпевшей и списывали с нее деньги, которые тратили по своему усмотрению.

В настоящее время подозреваемые задержаны, в полиции возбуждено уголовное дело по статье «Кража».