Под Новомосковском перевернулась фура с тушами свиней

Фото из группы «ВКонтакте» «ЧП Новомосковск».

Накануне вечером в селе Гремячее под Новомосковском опрокинулась фура MAN. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях.

– Водитель жив, от обезболивающих отказался. Сломал руку. Вез замороженные туши свиные. Груз 17 тонн на повороте накренился и перевернул всю машину, — написал очевидец в группе «ВКонтакте» «ЧП Новомосковск».