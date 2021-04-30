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Под Новомосковском перевернулась фура с тушами свиней
Фото из группы «ВКонтакте» «ЧП Новомосковск».

Под Новомосковском перевернулась фура с тушами свиней

Обстоятельства ДТП выясняются.

Накануне вечером в селе Гремячее под Новомосковском опрокинулась фура MAN. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях.

– Водитель жив, от обезболивающих отказался. Сломал руку. Вез замороженные туши свиные. Груз 17 тонн на повороте накренился и перевернул всю машину, — написал очевидец в группе «ВКонтакте» «ЧП Новомосковск».
 
 
Обстоятельства происшествия выясняются. 

 

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