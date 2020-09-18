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Лучшие комментарии
6 лучших комментариев: 11 - 18 сентября

6 лучших комментариев: 11 - 18 сентября

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но все равно самые лучшие!»

Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.

 

- 1 -

Прорыв водопровода: в Заречье затопило несколько улиц, поликлинику и школу

 

- 2 -

Как идет монтаж водовода, питающего водой Пролетарский округ Тулы: фоторепортаж

 

- 3 -

Возгорание в гриль-баре «Дрова»: работали два пожарных расчета и автолестница

 

- 4 -

На трассе в Туле легковушка влетела в трактор

 

- 5 -

Туляк снял на видео скачущую по электропроводам белку

 

- 6 -

Ольга Слюсарева: Тулу привели в порядок ко дню рождения города

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Автор: Алексей Герасимов
вчера, в 18:19 +4
6 лучших комментариев: 4 - 11 сентября
6 лучших комментариев: 4 - 11 сентября
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