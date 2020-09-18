6 лучших комментариев: 11 - 18 сентября
Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но все равно самые лучшие!»
Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
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Прорыв водопровода: в Заречье затопило несколько улиц, поликлинику и школу
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Как идет монтаж водовода, питающего водой Пролетарский округ Тулы: фоторепортаж
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Возгорание в гриль-баре «Дрова»: работали два пожарных расчета и автолестница
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На трассе в Туле легковушка влетела в трактор
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Туляк снял на видео скачущую по электропроводам белку
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Ольга Слюсарева: Тулу привели в порядок ко дню рождения города
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