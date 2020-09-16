Прорыв водопровода: в Заречье затопило несколько улиц, поликлинику и школу

Сегодня, 16 сентября, в Туле в очередной раз произошел прорыв водопровода.

Из-за повреждения трубы в здании городской поликлиники на улице Демидовской, 72 оказались затоплены несколько улиц и школа.

В настоящий момент на месте работают сотрудники «Водоканала» – на момент публикации новости они перекрыли подачу воды на поврежденном участке.

UPD: из-за проводящихся работ без холодной воды остались следующие адреса:



ул. Демидовская д.д. 72,



улица Демидовская, 117,

улица Демидовская, 119

