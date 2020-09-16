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Прорыв водопровода: в Заречье затопило несколько улиц, поликлинику и школу

Прорыв водопровода: в Заречье затопило несколько улиц, поликлинику и школу

На месте работают сотрудники «Водоканала»

Сегодня, 16 сентября, в Туле в очередной раз произошел прорыв водопровода.

Из-за повреждения трубы в здании городской поликлиники на улице Демидовской, 72 оказались затоплены несколько улиц и школа.

В настоящий момент на месте работают сотрудники «Водоканала» – на момент публикации новости они перекрыли подачу воды на поврежденном участке.

UPD: из-за проводящихся работ без холодной воды остались следующие адреса:

ул. Демидовская д.д. 72,

улица Демидовская, 117,

улица Демидовская, 119 
 

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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 15:46 +2
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