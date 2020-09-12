Возгорание в гриль-баре «Дрова»: работали два пожарных расчета и автолестница

Днем 12 сентября, к гриль-бару «Дрова», который находится на ул. Пролетарской в Туле прибыли два пожарных расчета и автолестница. Причиной вызова огнеборцев стало задымление в помещении. По словам очевидцев, к моменту приезда огнеборцев посетители и персонал заведения эвакуировались самостоятельно.

Возгорание произошло в вытяжке и, по предварительной информации, к нему привел осевший на стенках трубы жир.

Для тушения применяли несколько огнетушителей. Пострадавших в результате происшествия нет.