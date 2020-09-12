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Возгорание в гриль-баре «Дрова»: работали два пожарных расчета и автолестница

Возгорание в гриль-баре «Дрова»: работали два пожарных расчета и автолестница

По предварительной информации, в вытяжке загорелся скопившийся жир.

Днем 12 сентября, к гриль-бару «Дрова», который находится на ул. Пролетарской в Туле прибыли два пожарных расчета и автолестница. Причиной вызова огнеборцев стало задымление в помещении. По словам очевидцев, к моменту приезда огнеборцев посетители и персонал заведения эвакуировались самостоятельно.
 
 
Возгорание произошло в вытяжке и, по предварительной информации, к нему привел осевший на стенках трубы жир.
 
Для тушения применяли несколько огнетушителей. Пострадавших в результате происшествия нет.
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Возгорание в гриль-баре «Дрова», Фото: 1
Возгорание в гриль-баре «Дрова», Фото: 2
Возгорание в гриль-баре «Дрова», Фото: 3
Возгорание в гриль-баре «Дрова», Фото: 4
Возгорание в гриль-баре «Дрова», Фото: 5
Возгорание в гриль-баре «Дрова», Фото: 6
Возгорание в гриль-баре «Дрова», Фото: 7
Возгорание в гриль-баре «Дрова», Фото: 8
Возгорание в гриль-баре «Дрова», Фото: 9
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Возгорание в гриль-баре «Дрова», Фото: 11
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
вчера, в 17:41 +4
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