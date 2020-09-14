Туляк снял на видео скачущую по электропроводам белку

Туляк прислал в редакцию Myslo кадры, снятые на проспекте Ленина, между домами №112-б и 118. В объектив его мобильника попала белка, судя по всему, живущая в Платоновском парке.

Несмотря на то, что дело происходило между двумя девятиэтажками, грызун чувствовал себя как дома и никого не боялся. Резво пробежав по проводам несколько метров, зверушка ловко спрыгнула на ветку дерева и исчезла в листве.