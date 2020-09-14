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Туляк снял на видео скачущую по электропроводам белку

Туляк снял на видео скачущую по электропроводам белку

Рядом алкомаркет, но грызун точно настоящий — смотрите сами!

Туляк прислал в редакцию Myslo кадры, снятые на проспекте Ленина, между домами №112-б и 118. В объектив его мобильника попала белка, судя по всему, живущая в Платоновском парке.
 
Несмотря на то, что дело происходило между двумя девятиэтажками, грызун чувствовал себя как дома и никого не боялся. Резво пробежав по проводам несколько метров, зверушка ловко спрыгнула на ветку дерева и исчезла в листве.
 

 

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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 15:01 +16
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