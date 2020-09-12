Ольга Слюсарева: Тулу привели в порядок ко дню рождения города

В субботнике приняли участие сотрудники органов власти, государственных и муниципальных учреждений, учебных заведений города, коммунальные службы, трудовые коллективы промышленных предприятий и организаций, а также жители.

Глава города Тулы Ольга Слюсарева, заместители председателя Тульской городской Думы Анастасия Дементьева, Алексей Ионов, депутаты Александр Швыков, Инна Шевелева, Дарья Герасимова, Владимир Ростовцев, сотрудники аппарата помоги привести в порядок территорию подшефного учреждения – ГУЗ ТО «Центр детской психоневрологии» и тротуар по ул. Л. Толстого. Вместе с медицинскими работниками депутаты и сотрудники аппарата собрали сухую листву, ветки, мусор, покрасили элементы детского игрового оборудования, произвели санитарную обрезку кустарника. Были подметены асфальтовые дорожки, очищены газоны, спилены сухие ветки. Собрано около 40 мешков мусора. Для его вывоза была задействована спецтехника.

Затем мэр Ольга Слюсарева, депутат Государственной думы Виктор Дзюба, депутаты Тульской городской Думы Александр Швыков, Инна Шевелева, Дарья Герасимова присоединились к участникам субботника в сквере 70-летия Победы в Великой Отечественной войне в Привокзальном терокруге. Вместе с сотрудниками предприятия «Мехмаш» они убрали листву и сухую траву. Завершился субботник возложением цветов к памятнику погибшим воинов в годы войны.

Мэр Ольга Слюсарева поблагодарила туляков за активное участие в осенней уборке города.

– В последние годы наряду с сотрудниками предприятий и учреждений областной столицы в субботнике принимает участие все больше активных жителей. Выражаю всем слова признательности за инициативу и стремление сделать наш родной город чище и уютнее! – отметила градоначальник. – На мой взгляд, участие в субботнике – долг каждого. Только объединив усилия, мы можем добиться позитивных преобразований. Это касается также благоустройства и санитарной очистки. Сегодня мы вместе привели Тулу в порядок ко дню рождения города и 500-летия Тульского кремля. Областной центр встретит гостей чистым и красивым.

Депутаты Тульской городской Думы также участвовали в субботнике, наводили порядок на улицах и во дворах, высаживали кустарники и деревья в своих округах.