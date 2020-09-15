На трассе в Туле легковушка влетела в трактор

Фото пресс-службы УГИБДД УМВД России по ТО.

В результате автоаварии обошлось без пострадавших.

Утром 15 сентября на 186-м километре трассы М-2 «Крым» произошло ДТП с участием трактора «Беларус» и легкового автомобиля Renault.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, по предварительной информации, в момент происшествия легковушка и трактор следовали в направлении Орла.

При столкновении у трактора спустилось колесо и было помято висевшее сзади ведро. Несмотря на внушительные повреждения у Renault, в результате автоаварии никто не пострадал.