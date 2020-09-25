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7 лучших комментариев: 18 - 25 сентября

7 лучших комментариев: 18 - 25 сентября

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но все равно самые лучшие!»

Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.

 

- 1 -

Берегись однофамильца: истории туляков, которые расплачиваются по долгам своих «двойников»

 

- 2 -

Пьяный туляк устроил ДТП, стремясь быстрее отвезти кота на операцию

 

- 3 -

МЧС прокомментировало ЧП на новомосковском «Азоте»

 

- 4 -

Двое туляков отравились неизвестной жидкостью: один скончался, второго пытаются спасти

 

- 5 -

 

- 6 -

Приезжающие из-за границы россияне должны сидеть на изоляции

 

- 7 -

В Центральную Россию придет бабье лето

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Автор: Алексей Герасимов
сегодня, в 18:19 +4
6 лучших комментариев: 11 - 18 сентября
6 лучших комментариев: 11 - 18 сентября
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