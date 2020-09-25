7 лучших комментариев: 18 - 25 сентября
Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но все равно самые лучшие!»
Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
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Берегись однофамильца: истории туляков, которые расплачиваются по долгам своих «двойников»
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Пьяный туляк устроил ДТП, стремясь быстрее отвезти кота на операцию
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МЧС прокомментировало ЧП на новомосковском «Азоте»
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Двое туляков отравились неизвестной жидкостью: один скончался, второго пытаются спасти
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Приезжающие из-за границы россияне должны сидеть на изоляции
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В Центральную Россию придет бабье лето
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