Как идет монтаж водовода, питающего водой Пролетарский округ Тулы: фоторепортаж

Фото пресс-службы администрации Тулы.

В связи с проводимыми работами водоснабжение в Пролетарском округе ограничено.

Сегодня, 16 сентября, в Пролетарском округе идет переврезка нового водовода 2-го подъема Медвенско-Осетровского водозабора диаметром 900 мм.

Работы ведутся в рамках реализации трехлетней программы реконструкции магистральных водоводов. В 2019 году АО «Тулагорводоканал» совместно с администрацией Тулы обновлен участок в 3,6 км водовода 3-го подъема Медвенско-Осетровского водозабора от ВНС «Медвенка» до ВНС «Щегловская».

В этом году переложено 0,9 км водовода 3-го подъема, участок в 1,6 км водовода 2-го подъема водозабора в районе д. Анишино и реконструировано 9,8 км водовода 2-го подъема Медвенско-Осетровского водозабора протяженностью 9,8 км.

Реконструкция магистральных водоводов проводится совместными усилиями правительства Тульской области, администрации Тулы, АО «Внешстрой» и АО «Тулагорводоканал».

В связи с проводимыми работами водоснабжение в Пролетарском округе 16 сентября ограничено. С 8 утра организована раздача питьевой и технической воды. Список адресов здесь.

По окончанию работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.