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Как идет монтаж водовода, питающего водой Пролетарский округ Тулы: фоторепортаж
Фото пресс-службы администрации Тулы.

Как идет монтаж водовода, питающего водой Пролетарский округ Тулы: фоторепортаж

В связи с проводимыми работами водоснабжение в Пролетарском округе ограничено.

Сегодня, 16 сентября, в Пролетарском округе идет переврезка нового водовода 2-го подъема Медвенско-Осетровского водозабора диаметром 900 мм.

Работы ведутся в рамках реализации трехлетней программы реконструкции магистральных водоводов. В 2019 году АО «Тулагорводоканал» совместно с администрацией Тулы обновлен участок в 3,6 км водовода 3-го подъема Медвенско-Осетровского водозабора от ВНС «Медвенка» до ВНС «Щегловская».

В этом году переложено 0,9 км водовода 3-го подъема, участок в 1,6 км водовода 2-го подъема водозабора в районе д. Анишино и реконструировано 9,8 км водовода 2-го подъема Медвенско-Осетровского водозабора протяженностью 9,8 км.

Реконструкция магистральных водоводов проводится совместными усилиями правительства Тульской области, администрации Тулы, АО «Внешстрой» и АО «Тулагорводоканал».

В связи с проводимыми работами водоснабжение в Пролетарском округе 16 сентября ограничено. С 8 утра организована раздача питьевой и технической воды. Список адресов здесь.

По окончанию работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

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Как ведется монтаж водовода, питающего водой Пролетарский округ Тулы. Фото, Фото: 1
Как ведется монтаж водовода, питающего водой Пролетарский округ Тулы. Фото, Фото: 2
Как ведется монтаж водовода, питающего водой Пролетарский округ Тулы. Фото, Фото: 3
Как ведется монтаж водовода, питающего водой Пролетарский округ Тулы. Фото, Фото: 4
Как ведется монтаж водовода, питающего водой Пролетарский округ Тулы. Фото, Фото: 5
Как ведется монтаж водовода, питающего водой Пролетарский округ Тулы. Фото, Фото: 6
Как ведется монтаж водовода, питающего водой Пролетарский округ Тулы. Фото, Фото: 7
Как ведется монтаж водовода, питающего водой Пролетарский округ Тулы. Фото, Фото: 8
Как ведется монтаж водовода, питающего водой Пролетарский округ Тулы. Фото, Фото: 9
Как ведется монтаж водовода, питающего водой Пролетарский округ Тулы. Фото, Фото: 10
Как ведется монтаж водовода, питающего водой Пролетарский округ Тулы. Фото, Фото: 11
Как ведется монтаж водовода, питающего водой Пролетарский округ Тулы. Фото, Фото: 12
Как ведется монтаж водовода, питающего водой Пролетарский округ Тулы. Фото, Фото: 13
Как ведется монтаж водовода, питающего водой Пролетарский округ Тулы. Фото, Фото: 14
Как ведется монтаж водовода, питающего водой Пролетарский округ Тулы. Фото, Фото: 15
Как ведется монтаж водовода, питающего водой Пролетарский округ Тулы. Фото, Фото: 16
Как ведется монтаж водовода, питающего водой Пролетарский округ Тулы. Фото, Фото: 17
Как ведется монтаж водовода, питающего водой Пролетарский округ Тулы. Фото, Фото: 18
Как ведется монтаж водовода, питающего водой Пролетарский округ Тулы. Фото, Фото: 19
Как ведется монтаж водовода, питающего водой Пролетарский округ Тулы. Фото, Фото: 20
Как ведется монтаж водовода, питающего водой Пролетарский округ Тулы. Фото, Фото: 21
Как ведется монтаж водовода, питающего водой Пролетарский округ Тулы. Фото, Фото: 22
Как ведется монтаж водовода, питающего водой Пролетарский округ Тулы. Фото, Фото: 23
Как ведется монтаж водовода, питающего водой Пролетарский округ Тулы. Фото, Фото: 24
Как ведется монтаж водовода, питающего водой Пролетарский округ Тулы. Фото, Фото: 25
Как ведется монтаж водовода, питающего водой Пролетарский округ Тулы. Фото, Фото: 26
Как ведется монтаж водовода, питающего водой Пролетарский округ Тулы. Фото, Фото: 27
Как ведется монтаж водовода, питающего водой Пролетарский округ Тулы. Фото, Фото: 28
Как ведется монтаж водовода, питающего водой Пролетарский округ Тулы. Фото, Фото: 29
Как ведется монтаж водовода, питающего водой Пролетарский округ Тулы. Фото, Фото: 30
Как ведется монтаж водовода, питающего водой Пролетарский округ Тулы. Фото, Фото: 31
Как ведется монтаж водовода, питающего водой Пролетарский округ Тулы. Фото, Фото: 32
Как ведется монтаж водовода, питающего водой Пролетарский округ Тулы. Фото, Фото: 33
Как ведется монтаж водовода, питающего водой Пролетарский округ Тулы. Фото, Фото: 34
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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 17:20 +1
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