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Лучшие комментарии
6 лучших комментариев: 4 - 11 сентября

6 лучших комментариев: 4 - 11 сентября

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но все равно самые лучшие!»

Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.

 

- 1 -

В Тульской области немного повысили прожиточный минимум

 

- 2 -

В Пролетарском районе Тулы отключат воду

 

- 3 -

На площади Восстания в Туле демонтировали палатки с шаурмой

 

- 4 -

На мосту самосвал перекрыл дорогу скорой: очевидцы оттолкали его руками

 

- 5 -

Тульская природоохранная прокуратура выявила пропаганду жестокости к тюленям и моржам

 

- 6 -

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Автор: Алексей Герасимов
вчера, в 18:20 +2
6 лучших комментариев: 28 августа - 4 сентября
6 лучших комментариев: 28 августа - 4 сентября
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