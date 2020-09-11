6 лучших комментариев: 4 - 11 сентября
Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но все равно самые лучшие!»
Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
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В Тульской области немного повысили прожиточный минимум
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В Пролетарском районе Тулы отключат воду
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На площади Восстания в Туле демонтировали палатки с шаурмой
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На мосту самосвал перекрыл дорогу скорой: очевидцы оттолкали его руками
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Тульская природоохранная прокуратура выявила пропаганду жестокости к тюленям и моржам
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