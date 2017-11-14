10 лучших комментариев: 2 - 31 октября
Добро пожаловать в вечерний блог лучших комментариев! Сегодня мы не только выберем лучшие комментарии недели, но и узнаем лучшего комментатора октября!
Вот такая таблица получилась после суммирования всех голосований:
|Myslo-люди
|Сумма
|Pennywise
|42
|Den
|41
|Зураб
|38
|Бармалей
|35
|Den
|32
|Лёля Лори
|19
|Lexus 650
|16
|Путешественник Хер Туйердал
|17
|Светлана Тульская
|14
|Анфиса_лисослон
|13
|DRINK
|13
|maxavto71
|9
|Mr.Nobody
|8
|motovezdexod
|7
|ВЛАДИМИРОВНА
|7
|Kartman
|5
|sempstres
|4
Поздравляем с почётным званием лучшего комментатора Pennywise!
Орфография и пунктуация авторов сохранены.
- 1 -
В Туле предлагают ввести автоматическую оплату парковок
- 2 -
На месте кинотеатра «Комсомольский» появится торговый центр
- 3 -
Туляк построил сердце из машин и поздравил любимую с годовщиной
- 4 -
Тульские чиновники о закрытии улицы Металлистов: Готовы обсудить предложения туляков
- 5 -
Археологи нашли в Туле на улице Металлистов уникальный изразец печи и монеты Ивана Грозного
- 6 -
Дарина Сваровски,
28 лет, фотограф
- 7 -
Почему в «Петровском квартале» нет отопления
и газа?
- 8 -
Нападение педофила на школьницу в Туле: появилось видео подозреваемого
- 9 -
Роскачество проверит, есть ли в докторской колбасе ДНК собаки и лошади
- 10 -
Россиянин, пытаясь доплыть до Испании, застрял на шведском необитаемом острове
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