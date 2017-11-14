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Лучшие комментарии недели
10 лучших комментариев: 2 - 31 октября

10 лучших комментариев: 2 - 31 октября

Добро пожаловать в вечерний блог лучших комментариев! Сегодня мы не только выберем лучшие комментарии недели, но и узнаем лучшего комментатора октября!

Вот такая таблица получилась после суммирования всех голосований:

Myslo-люди Сумма
Pennywise  42
Den 41
Зураб 38
Бармалей 35
Den 32
Лёля Лори 19
Lexus 650 16
Путешественник Хер Туйердал 17
Светлана Тульская 14
Анфиса_лисослон 13
DRINK 13
maxavto71 9
Mr.Nobody 8
motovezdexod 7
ВЛАДИМИРОВНА 7
Kartman 5
sempstres 4

Поздравляем с почётным званием лучшего комментатора Pennywise!

Орфография и пунктуация авторов сохранены.

 

- 1 -

В Туле предлагают ввести автоматическую оплату парковок

 

- 2 -

На месте кинотеатра «Комсомольский» появится торговый центр

 

- 3 -

Туляк построил сердце из машин и поздравил любимую с годовщиной

 

- 4 -

Тульские чиновники о закрытии улицы Металлистов: Готовы обсудить предложения туляков

 

- 5 -

Археологи нашли в Туле на улице Металлистов уникальный изразец печи и монеты Ивана Грозного

 

- 6 -

Дарина Сваровски,
28 лет, фотограф

 

- 7 -

Почему в «Петровском квартале» нет отопления
и газа?

 

- 8 -

Нападение педофила на школьницу в Туле: появилось видео подозреваемого

 

- 9 -

Роскачество проверит, есть ли в докторской колбасе ДНК собаки и лошади

 

- 10 -

Россиянин, пытаясь доплыть до Испании, застрял на шведском необитаемом острове

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Автор: Алексей Герасимов, вчера, в 18:41 +9
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8 лучших комментариев: 18 сентября - 1 октября
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