10 лучших комментариев: 2 - 31 октября

Добро пожаловать в вечерний блог лучших комментариев! Сегодня мы не только выберем лучшие комментарии недели, но и узнаем лучшего комментатора октября!

Вот такая таблица получилась после суммирования всех голосований:

Myslo-люди Сумма Pennywise 42 Den 41 Зураб 38 Бармалей 35 Den 32 Лёля Лори 19 Lexus 650 16 Путешественник Хер Туйердал 17 Светлана Тульская 14 Анфиса_лисослон 13 DRINK 13 maxavto71 9 Mr.Nobody 8 motovezdexod 7 ВЛАДИМИРОВНА 7 Kartman 5 sempstres 4

Поздравляем с почётным званием лучшего комментатора Pennywise!

Орфография и пунктуация авторов сохранены.

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