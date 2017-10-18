новости
новости
Регистрация
Археологи нашли в Туле на улице Металлистов уникальный изразец печи и монеты Ивана Грозного
фото Юлии Александровой

Археологи нашли в Туле на улице Металлистов уникальный изразец печи и монеты Ивана Грозного

Как и когда изразец попал в Тулу предстоит еще установить. Всего на данный момент у археологов уже больше 200 интересных находок, которые предстоит изучить.

Раскопки на улице Металлистов в Туле начались в связи с заменой систем канализации и водоснабжения. Прежде чем будут проложены новые трубы, археологи должны тщательно изучить культурный слой.

– У нас нет никакой спешности, со строителями налажен диалог, мы с ними работаем в тандеме. Они вскрывают асфальт, вычищают приямок у коллектора, открывая тем самым культурный слой. Мы спускаемся в этот приямок, зачищаем, фотографируем, применяется в том числе и такая современная технология, как фотограмметрия, которая позволяет создать цветную детализированную 3D-модель приямка, чтобы в любой момент ее можно было рассмотреть и изучить. Далее собираем находки, – рассказал журналистам руководитель археологических раскопок на улице Металлистов Александр Иншаков.

Археолог показал вещи, найденные при раскопках. Находки делятся на две категории: массовые – это предметы, которые попадаются в огромном количества, и индивидуальные – которые представлены в штучном экземпляре. К первой категории относятся, например, фрагменты глиняной посуды, а ко второй – кольца, уцелевшие изразцы от печей. 

– Найденные предметы дают нам представление о том, как шло заселение территории и что на ней происходило в разное время, как книгу начинаем постепенно читать, страницу за страницей, – отметил Александр Иншаков.

Временной разбег находок – от 16 столетия до начала 20 века. Датировать культурный слой помогают монетки, которые в нем сохранились.  В общей сложности найдено порядка 200 индивидуальных находок, а массовых –около 3000 единиц. 

Одна из самых занятных находок – фрагмент изразца от печи, которая отапливала дом. На нем изображен мужчина монголоидной расы, в национальном костюме и путешествующий верхом на коне.

Находка достаточно редкая, потому что в остальных случаях украшения печей более скромные. 

– Традиция украшать отопительные печи появилась в конце 18 века и получила бурное развитие. Именно тогда в росписи преобладала зеленая краска, в более позднее время, в 19 веке чаще использовалась голубая краска и другие элементы росписи. А здесь интересен прежде всего сам сюжет. Подобные рисунки мы нашли, но именно такого сюжета пока нет.

Еще одна находка – глинобитная детская игрушка: в нее помещался глиняный шарик, а сама она подвешивалась на веревку и грудной ребенок играл с ней, лежа в кровати. 

Найденные монеты: самые ранние отчеканены были во времена Ивана Грозного, а самые поздние – в Советский период (1949 год).  Много найдено полушек 1719 года – времен Петра Первого. Попадаются и медные монеты, напоминающие о медном бунте (восстание, произошедшее в Москве 25 июля (4 августа) 1662 года, восстание городских низов против повышения налогов в годы русско-польской войны 1654—1667 годов и выпуска с 1654 года обесценивающихся, по сравнению с серебряными, медных монет). 

Галерея
Раскопки в Туле на ул. Металлистов, Фото: 1
Раскопки в Туле на ул. Металлистов, Фото: 2
Раскопки в Туле на ул. Металлистов, Фото: 3
Раскопки в Туле на ул. Металлистов, Фото: 4
Раскопки в Туле на ул. Металлистов, Фото: 5
Раскопки в Туле на ул. Металлистов, Фото: 6
Раскопки в Туле на ул. Металлистов, Фото: 7
Раскопки в Туле на ул. Металлистов, Фото: 8
показать все фотографии

Одна из самых необычных монет – 5 копеек времен Екатерины Второй, 1780 года чеканки. 

 

Из письменных источников известно, что на территории Тулы неоднократно происходили сражения. В подтверждении этого в раскопах на улице Металлистов найдены пули. Некоторые уже были в употреблении, другие обронили защитники или нападавшие.

Одна из любопытных находок – глиняная свистулька, сохранившаяся в хорошем состоянии. 

Кроме предметов быта во время раскопок найдены женские кожаные тапки и кольцо.
 
 
 
Все находки будут сданы в музеи. 
 
Кстати, рядом с дорогой обнаружено было и небольшое церковное кладбище.
 
– Тула своего рода столичный город, поэтому многие находки превосходят все ожидания. Например, изразец или хорошего качества монеты. Благодаря находкам мы примерно представляем себе быт людей, живших здесь. Но когда находишь, например, колечко, и понимаешь, что когда-то оно украшало женские пальчики, то это уже само по себе приятно. С научной же точки зрения благодаря раскопкам на Металлистов мы получим колоссальный пласт материала, который позволит уточнить, какая жили на этой улице люди в различные периоды, и как это связано с историей Тулы и России, – заключил Александр Иншаков. 

 

Галерея
Раскопки в Туле на ул. Металлистов, Фото: 1
Раскопки в Туле на ул. Металлистов, Фото: 2
Раскопки в Туле на ул. Металлистов, Фото: 3
Раскопки в Туле на ул. Металлистов, Фото: 4
Раскопки в Туле на ул. Металлистов, Фото: 5
Раскопки в Туле на ул. Металлистов, Фото: 6
Раскопки в Туле на ул. Металлистов, Фото: 7
Раскопки в Туле на ул. Металлистов, Фото: 8
Раскопки в Туле на ул. Металлистов, Фото: 9
Раскопки в Туле на ул. Металлистов, Фото: 10
Раскопки в Туле на ул. Металлистов, Фото: 11
Раскопки в Туле на ул. Металлистов, Фото: 12
Раскопки в Туле на ул. Металлистов, Фото: 13
Раскопки в Туле на ул. Металлистов, Фото: 14
Раскопки в Туле на ул. Металлистов, Фото: 15
Раскопки в Туле на ул. Металлистов, Фото: 16
Раскопки в Туле на ул. Металлистов, Фото: 17
Раскопки в Туле на ул. Металлистов, Фото: 18
Раскопки в Туле на ул. Металлистов, Фото: 19
Раскопки в Туле на ул. Металлистов, Фото: 20
Раскопки в Туле на ул. Металлистов, Фото: 21
показать все фотографии
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 18:18 +7
Другие статьи по темам
Событие
раскопкиархеологи
Место
ТулаТульская областьМеталлистов

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Щёкино прошли соревнования по рукопашному бою
В Щёкино прошли соревнования по рукопашному бою
В Новомосковске бывший сотрудник УФСИН подозревается в мелком взяточничестве
В Новомосковске бывший сотрудник УФСИН подозревается в мелком взяточничестве
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.