Археологи нашли в Туле на улице Металлистов уникальный изразец печи и монеты Ивана Грозного

фото Юлии Александровой

Как и когда изразец попал в Тулу предстоит еще установить. Всего на данный момент у археологов уже больше 200 интересных находок, которые предстоит изучить.

Раскопки на улице Металлистов в Туле начались в связи с заменой систем канализации и водоснабжения. Прежде чем будут проложены новые трубы, археологи должны тщательно изучить культурный слой.

– У нас нет никакой спешности, со строителями налажен диалог, мы с ними работаем в тандеме. Они вскрывают асфальт, вычищают приямок у коллектора, открывая тем самым культурный слой. Мы спускаемся в этот приямок, зачищаем, фотографируем, применяется в том числе и такая современная технология, как фотограмметрия, которая позволяет создать цветную детализированную 3D-модель приямка, чтобы в любой момент ее можно было рассмотреть и изучить. Далее собираем находки, – рассказал журналистам руководитель археологических раскопок на улице Металлистов Александр Иншаков.

Археолог показал вещи, найденные при раскопках. Находки делятся на две категории: массовые – это предметы, которые попадаются в огромном количества, и индивидуальные – которые представлены в штучном экземпляре. К первой категории относятся, например, фрагменты глиняной посуды, а ко второй – кольца, уцелевшие изразцы от печей.

– Найденные предметы дают нам представление о том, как шло заселение территории и что на ней происходило в разное время, как книгу начинаем постепенно читать, страницу за страницей, – отметил Александр Иншаков.

Временной разбег находок – от 16 столетия до начала 20 века. Датировать культурный слой помогают монетки, которые в нем сохранились. В общей сложности найдено порядка 200 индивидуальных находок, а массовых –около 3000 единиц.

Одна из самых занятных находок – фрагмент изразца от печи, которая отапливала дом. На нем изображен мужчина монголоидной расы, в национальном костюме и путешествующий верхом на коне.

Находка достаточно редкая, потому что в остальных случаях украшения печей более скромные.

– Традиция украшать отопительные печи появилась в конце 18 века и получила бурное развитие. Именно тогда в росписи преобладала зеленая краска, в более позднее время, в 19 веке чаще использовалась голубая краска и другие элементы росписи. А здесь интересен прежде всего сам сюжет. Подобные рисунки мы нашли, но именно такого сюжета пока нет.

Еще одна находка – глинобитная детская игрушка: в нее помещался глиняный шарик, а сама она подвешивалась на веревку и грудной ребенок играл с ней, лежа в кровати.

Найденные монеты: самые ранние отчеканены были во времена Ивана Грозного, а самые поздние – в Советский период (1949 год). Много найдено полушек 1719 года – времен Петра Первого. Попадаются и медные монеты, напоминающие о медном бунте (восстание, произошедшее в Москве 25 июля (4 августа) 1662 года, восстание городских низов против повышения налогов в годы русско-польской войны 1654—1667 годов и выпуска с 1654 года обесценивающихся, по сравнению с серебряными, медных монет).

Одна из самых необычных монет – 5 копеек времен Екатерины Второй, 1780 года чеканки.

Из письменных источников известно, что на территории Тулы неоднократно происходили сражения. В подтверждении этого в раскопах на улице Металлистов найдены пули. Некоторые уже были в употреблении, другие обронили защитники или нападавшие.

Одна из любопытных находок – глиняная свистулька, сохранившаяся в хорошем состоянии.

Кроме предметов быта во время раскопок найдены женские кожаные тапки и кольцо.

Все находки будут сданы в музеи.

Кстати, рядом с дорогой обнаружено было и небольшое церковное кладбище.